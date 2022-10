Espinar cree que prorrogar el presupuesto de Madrid sería un "fracaso de Gobierno" en Cibeles

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, cree que prorrogar el presupuesto sería un «fracaso de Gobierno» ante la nueva realidad social a la que debe hacer frente, a lo que une que no ve opción a unas cuentas lideradas por la izquierda dado que los números no darían la suma necesaria.

«La suma no da. Está la izquierda razonable, capaz de tener un proyecto de ciudad y de gobernar, que es el PSOE , y luego está una izquierda muy enfadada consigo misma, que no hace más que subdividirse. Es un escenario muy complicado. ¿Si se diera? Nos sumamos», ha trasladado Espinar a la prensa desde la presentación del Open de Golf en el Palacio de Cibeles.

La edil ha tildado de «una muy buena noticia para el país» el preacuerdo presupuestario entre los socios del Ejecutivo central, «que pone en evidencia que cuando hay un gobierno que trabaja, que pone por encima las necesidades de la gente, las cosas se sacan».

«Y luego en contraposición tenemos un alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que más allá del titular fácil no ha hecho nada más porque no ha llamado a los grupos, no ha presentado ningún papel ni tenemos ninguna información de por dónde van a ir los presupuestos de este año», ha criticado la socialista.

El PSOE pone encima de la mesa para «empezar a tomarse en serio al Gobierno» que destine «300 millones a ayudar a personas que durante este otoño e invierno no van a poder pagar los alquileres y que deje de vender patrimonio público, que lo transfiera a la EMVS para construir vivienda pública».

Espinar cree que Almeida está escondido tras «titulares mediáticos que cree que le pueden ayudar a volver a configurar ese perfil institucional que perdió cuando se echó al monte a buscar a Vox».