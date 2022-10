El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este lunes que aún no tienen decidido qué se hará con el encendido del alumbrado navideño si se mantienen las fechas como en años anteriores o se retrasarán, pero ha adelantado que «quizá» lo que se planteen es reducir el horario.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que «saben los malagueños que el alumbrado en Málaga es led; el que haya siete días más o menos, tiene una incidencia pequeñísima en costo económico y, por tanto, en CO2, que va muy ligado», ha defendido, aclarando que el costo económico «significa Kw/h y eso significa CO2, cantidades mínimas».

«Puede tener una especie de mentalización del tema, quizá lo que planteemos, sobre todo, sea una posible reducción de horario, más que nada porque sí ayuda a esa mentalización», ha señalado.

Al respecto, ha agregado que «cada día se termina un poco antes que otros años, hay como un mensaje de que tenemos que hacer en la vida particular un esfuerzo de apagar las luces cuando no es necesario, de apagar el grifo cuando no es necesario, porque todo eso supone ahorro de energía y, por tanto, menos emisión de CO2».

Cabe recordar que el Gobierno andaluz solamente hará «recomendaciones» en el marco de sus competencias sobre el encendido de la iluminación navideña de los municipios, pero que «serán los ayuntamientos» los que decidan «cuándo y hasta dónde empiezan y acaban sus luces de Navidad». Todo ello tras las limitaciones propuestas y en las que se incluyen «minimizar el periodo de encendido que exceda de la franja comprendida entre el 22 de diciembre y el 6 de enero».