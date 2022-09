El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree «un tanto desoladora» la forma en la que el Gobierno plantea propuestas, entre ellas las fiscales, y denuncia que no actúa «seriamente». «Esto no es gobernar», ha afirmado, para apuntar que «aquí cada uno hace propuestas según se le ocurren de cara a elecciones».

Esteban se ha referido, de esta forma, al paquete de medidas fiscales anunciada este jueves por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, entre las que se encuentra el llamado «impuesto de solidaridad de las grandes fortunas», con el que se gravará la riqueza neta superior a los 3 millones de euros, mientras que las rentas del capital tributarán más en el IRPF a partir de 200.000 euros. También habrá rebajas fiscales para las rentas inferiores a 21.000 euros.

El dirigente jeltzale ha señalado que «la sensación» sobre las propuestas que plantea en los últimos tiempos el Gobierno, en especial en materia fiscal, «es un tanto desoladora». «Si hay unas medidas que hay que estudiarlas con detenimiento y hacer modificaciones en conjunto porque todas influyen a la hora del equilibrio presupuestario y el fiscal, son precisamente las modificaciones de impuestos», ha recordado.

En este sentido, tiene la percepción de que «aquí cada uno va haciendo propuestas según se le ocurren de cara a las elecciones, y hay medidas y contramedidas que pueden tener efectos que no están bien calculados».

Compromiso con el pnv

Por otra parte, ha destacado que existe un compromiso del Gobierno con el PNV, teniendo en cuenta que Euskadi tiene Concierto Económico, de consultarle antes «todas las medidas fiscales» para ver cómo pueden afectar a la Comunidad Autónoma Vasca.

«No lo han vuelto a hacer, con lo cual ya veremos cuál es nuestra posición en cuanto a las medidas concretas, pero nos parece que no se está actuando seriamente ni por parte del Gobierno ni por parte de la oposición. Esto no es gobernar o al menos no lo entendemos así desde el PNV», ha asegurado.