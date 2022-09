El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de querer atraer a Andalucía a «evasores fiscales» con su medida de bonificar al 100% el impuesto sobre el Patrimonio en la comunidad autónoma, mientras que el jefe del Ejecutivo andaluz le ha replicado indicando que «parece que le molesta que Andalucía marque el paso» a otras administraciones autonómicas.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde el debate entre Espadas y Moreno ha estado marcado por el decreto ley de rebajas fiscales que aprobó la semana pasada la Junta y que contempla también una deflactación de tramos autonómicos del IRPF y la suspensión del conocido como 'canon del agua'.

El también presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha reprochado a Moreno que se fuera a Madrid a anunciar «una rebaja masiva de impuestos capitaneada por la bonificación al 100% del impuesto de Patrimonio que va a beneficiar a algo menos de 20.000 andaluces, que se van a ahorrar una media de 5.500 euros de pago de impuestos al erario público andaluz», en vez de plantear una batería de medidas que beneficiara «a la inmensa mayoría de andaluces» para que éstos «puedan llegar a final de mes y paliar la subida de precios» actual.

«¿Le parece justo en términos fiscales esa medida?», ha preguntado Espadas al presidente de la Junta en referencia a la supresión, en la práctica, del impuesto del Patrimonio en Andalucía, así como ha cuestionado que Moreno esté «cumpliendo con la obligación de todo gobernante en este país, en base a la Constitución, de tomar medidas fiscales para redistribuir más justamente la riqueza».

Andalucía "lidera la agenda"

Moreno ha respondido al dirigente socialista que nota «que le molesta que a Andalucía, después de décadas, sea la que lidere un debate en España, que por primera vez en muchos años aparezca en la agenda institucional y mediática en España, que le vaya marcando el paso al resto de comunidades autónomas como hemos hecho a lo largo de este debate», según ha puesto de relieve antes de apostillar que a Espadas «no debería molestarle» eso.

El presidente ha añadido que «da igual dónde» hiciera el anuncio de dicha reforma fiscal, porque «lo importante es que esta tierra, que durante demasiados años ha estado callada, cobre el protagonismo que merecen los andaluces en la agenda nacional».

Además, Moreno ha defendido que esta nueva rebaja de impuestos cumple con el programa con el que concurrió a las elecciones del pasado 19 de junio, y ha pedido a Espadas que «no se fije» en la supresión del impuesto de Patrimonio, que representa «el 0,6% de los ingresos de la comunidad» autónoma, porque «lo importante es que somos los únicos de toda España que ya hemos deflactado el 4,3% del IRPF a todos los andaluces».

Moreno ha insistido en defender que su reforma fiscal «nos va a dar posibilidades de competir, de prosperar», y ha subrayado que él, «como presidente de los andaluces, me alegro de que por fin Andalucía le marquemos el paso al Gobierno de la nación y al conjunto de comunidades autónomas». «Es un protagonismo que nos merecemos», ha remachado.

"un gobernante muy de derechas"

En su segundo turno, Espadas ha contestado a Moreno que los que cree «que están molestos son los andaluces que depositaron su confianza» en el también líder del PP-A «creyendo que iba a gobernar para todos, no solo para el 0,2% a los que ha decidido hacerle un regalo fiscal», y ha acusado al presidente de la Junta de demostrar con estas últimas medidas tributarias «ser un gobernante muy de derechas, como le decía en la campaña electoral».

Espadas ha insistido en plantear a Moreno si no cree que, «con la que está cayendo», no le «molesta a los andaluces que la primera medida que toma sea regalarle una media de 5.500 euros a en torno a 20.000 personas que no necesitan ningún regalo fiscal y ni siquiera se lo han pedido».

«¿Esto es por lo que quiere ser popular, por ser fiscalmente más voraz que (Isabel Díaz) Ayuso?», ha preguntado a Moreno, a quien ha reprochado además que «acordó» en el Parlamento «no hacer 'dumping fiscal' con otros territorios de España», y defendió la necesidad de «un nuevo modelo de financiación autonómica porque Andalucía necesitaba más recursos», pese a lo cual el presidente de la Junta ahora ha decidido «tomar una medida para dejar de recaudar 120 millones de euros», según le ha afeado.

Espadas ha añadido que eso equivale a «lanzar un mensaje a los andaluces de que ya no es tan necesario los recursos que parece que hacen falta para ese nuevo modelo», y que va a estar «compitiendo con otros territorios de España, justo lo contrario que firmó», ha aseverado para pedirle a Moreno a continuación «que aclare si ahora no comparte si esto del 'dumping fiscal' es malo».

Además, ha retado a Moreno a aclarar «qué tipo de empresas son las que busca» con «su política de supresión del impuesto de Patrimonio, y si »está buscando evasores fiscales o inversores«, ya que, según ha abundado, con dicha medida fiscal, el presidente está trasladando el mensaje de que »vengan aquí aquellos que quieran ahorrarse impuestos, no los que vienen a invertir en Andalucía y a generar empleo".

El líder del PSOE-A ha sostenido también que «ser patriota hoy día es saber que ahora toca pagar impuestos, sobre todo aquellos que más renta tienen, porque son los que justifican el principio básico de progresividad fiscal», y al hilo ha preguntado a Moreno si comparte ese principio, porque se lo «carga cada vez que toma una medida tributaria» con la que «favorece mucho más a las rentas altas y deja a las bajas en situación de precariedad» en relación a los «servicios públicos básicos».

Espadas ha concluido pidiendo a Moreno que «sea serio» y complemente medidas del Gobierno como las bonificaciones al transporte público, y reprochándole que, «fiscalmente, se retrata, porque está tomando las medidas como gobernante de derecha cree que debe tomar», que pasan por «ayudar a los que más tienen y los demás que se vayan apañando», según ha afeado.

Moreno ha replicado a Espadas si con su respuesta le quería decir «que todos los países de la Unión Europea hacen 'dumping fiscal'», y que, «a excepción de España, todos son paraísos fiscales y muy de derechas».

«No sé cuál es su modelo fiscal», ha reprochado también Moreno a Espadas, a quien ha insistido en indicar que le «preocupa bastante» que cuando el Gobierno que él preside, «legítimamente toma una decisión en el ámbito fiscal que va a beneficiar la capacidad competitiva de la comunidad autónoma», la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «que es andaluza, salga a generar incertidumbre e inseguridad jurídica en una medida fiscal».

"virulencia" del gobierno

Moreno ha criticado así la «incomprensible virulencia» de la ministra de Hacienda «y todo su Gobierno, que nos ha atacado durante once días por querer bajar la presión fiscal y competir con los territorios más prósperos, cuando sabemos que bajando impuestos hemos ingresado más».

El presidente ha manifestado que «no es entendible tanta crítica, tanto ruido, para que al final hoy salga» la ministra de Hacienda «a bajar impuestos después de ver que las medidas que ha propuesto el PP son las razonables, sensatas y adecuadas», y por eso ha pedido «coherencia» a los socialistas, después de ver también a gobiernos autonómicos del PSOE salir «en tropel a bajar impuestos».

Finalmente, Moreno ha insistido en defender su petición de un fondo de compensación y nivelación transitorio para la financiación de Andalucía como el que el socialista Ximo Puig pide también para la Comunidad Valenciana, y ha preguntado a Espadas si está «dispuesto» a que ese fondo «sea una realidad», antes de concluir pidiéndole que se ponga «del lado de Andalucía», porque «le va a ir mucho mejor», ha zanjado el presidente.