La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía en la Cámara andaluza, Inmaculada Nieto, ha afeado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su «altanería» tras la obtención de la mayoría absoluta, al tiempo que le ha animado a abandonar la «milonga del paraíso» y la «política disparatada» en materia fiscal para «sacar del infierno» que, a juicio de Nieto, viven los andaluces en materia de atención sanitaria en el sistema público.

En la sesión de control al Gobierno, la portavoz de Por Andalucía ha reprochado a Moreno que, tras su mayoría absoluta en las autonómicas del pasado 19 de junio, «no le reconozco en esa altanería» que, en palabras de Nieto, «va a devenir en fracaso». Ha acusado al presidente andaluz de practicar una política fiscal «disparatada» en la que «no atiende» a los organismos internacionales. «Está usted obcecado, equivocado», ha subrayado Nieto, para la que ese «paraíso» en el que vive el Gobierno andaluz «le está llevando a perder la conexión con la realidad».

Para «empañarle esa ensoñación», la portavoz de Por Andalucía ha recordado los ocho meses de media de espera para ser atendidos frente al tope de los 60 días que están fijados por Ley; los pacientes con tratamientos oncológicos en el Juan Ramón Jiménez de Huelva a los que «no se les puede atender porque no hay sillones»; o los médicos de urgencias de Morón de la Frontera que son derivados a Lebrija. «Toda la gente que vive estas dificultades no entiende lo del paraíso», ha sentenciado Nieto, que ha pedido nuevamente que el SAS aclare si va a mantener a partir del 1 de enero los 12.000 contratos de refuerzo covid en la sanidad pública.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, le ha recordado a la portavoz de Por Andalucía el acuerdo con los profesionales sanitarios para mejorar sus condiciones salariales, el «refuerzo» en la Atención Primaria, el «nuevo» modelo de gestión hospitalaria, las obras en marcha y las que «vamos a hacer nuevas», así como el «impulso» a las medidas de prevención del cáncer de mama, de cérvix y de colon. Moreno ha anunciado que el «firme compromiso» de su Gobierno con la sanidad pública «va a tener atención especial en el presupuesto» de 2023 que llegue a la Cámara andaluza.

«Esto no es un paraíso, pero su discurso no es la alegría de la huerta», le ha replicado Moreno a Nieto, que le ha afeado el acuerdo alcanzado entre el PP, el PSOE y el Vox para la renovación del consejo de administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual de Andalucía que dejan fuera a Por Andalucía y a Adelante Andalucía. La izquierda se quedará de este modo sin representantes en ambos órganos «por primera vez en la historia», le ha reprochado Nieto en su primera intervención.

«Había dos posibilidades: o ampliar el número de miembros y con ello el presupuesto público o la cesión de puestos por parte del PSOE. Ninguna de las dos cosas se han hecho. Fuimos sensatos y generosos. No es responsabilidad mía ni de este gobierno» lo ocurrido, ha argumentado Moreno en relación al acuerdo en torno a la RTVA. Volviendo al ámbito sanitario, el presidente de la Junta le ha lanzado a Por Andalucía una pregunta directa: «¿Está mejor la sanidad ahora que en 2018?». «Usted no ve la realidad. Esto no es un paraíso, pero en una atención sanitaria de más de ocho millones de andaluces, hay muchas casuísticas. Tenemos uno de los mejores sistemas públicos sanitarios y en este Gobierno nos partimos la cara por hacerlo cada día mejor».