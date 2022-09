CaixaForum de Barcelona reúne en una exposición más de 350 piezas que recorren más de un siglo de historia del cómic occidental como medio de comunicación de masas, con especial atención a su evolución en España.

En rueda de prensa, la directora general adjunta de la Fundación La Caixa, Elisa Durán, ha señalado que el reconocimiento del cómic no ha sido fácil porque a menudo se le ha considerado un género «popular, efímero y poco trascendente», y ha subrayado que la muestra quiere situarlo en el lugar que le corresponde.

La exposición 'Cómic. Sueños e historia', que se podrá ver desde este jueves al 15 de enero, contiene más de 300 páginas originales de dibujantes célebres como Hergé, Will Eisner, Frank Miller, Jack Kirby, Moebius, Alan Moore, Quino, Purita Campos, Goscinny y Uderzo, Miguel Gallardo y Paco Roca, entre muchos otros.

El título de la muestra remite a la doble condición del cómic como herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro, y como poderoso medio de creación de realidades paralelas, mundos imaginarios, utopías y distopías, que ha sido «clave» para su éxito, según ha explicado Durán.

La muestra se inicia con un dibujo de la serie de 1896 de 'The Yellow Kid' de Richard Felton Outcault, considerado el primer cómic moderno, y el clásico 'Little Nemo in Slumberland' de Winson McCay, y llega hasta la actualidad con la historieta en línea 'Joselito', de Marta Altieri, que juega con todas las posibilidades que ofrece el mundo digital.

Entre las más de 350 piezas de la exposición figuran 300 páginas originales incluyendo algunos de los personajes o cómics más reconocibles como el 'Tintín' de Hergé; 'Flash Gordon', de Alex Raymond; 'The Amazing Spider-man', de John Romita; 'Astérix y Obélix', de Goscinny y Uderzo; 'Watchmen', de Dave Gibbons y Alan Moore; 'Sin city', de Frank Miller; 'Corto Maltés', de Hugo Pratt, y 'Mafalda', de Quino.

La muestra, que ya se pudo ver en CaixaForum Madrid, se completa con primeras ediciones de revistas y libros, así como reproducciones digitales, y cuenta con la colaboración de destacados autores españoles, que han creado obras expresamente para la exposición.

"viaje inmersivo" por el cómic

Durán ha destacado que la exposición permite un «viaje inmersivo» por el mundo del cómic con una escenografía creada por Ignasi Cristià y en la que se reproducen elementos como la cama de 'Little Nemo', una reproducción a gran escala de '13, Rue del Percebe' y un decorado con Astérix.

El proyecto de 'Cómic. Sueños e historia' nació a partir de la colección de Bernard Mahé --comisario de la muestra--, una de las más importantes de Europa, y se ha completado con préstamos de instituciones y coleccionistas privados, así como de los autores en caso de los españoles.

Iconos

Mahé ha remarcado que la exposición va dirigida a todos los públicos con la presencia de «iconos del cómic», y ha remarcado que fue difícil hacer la selección.

El comisario y coleccionista ha subrayado que cada vez existe mayor interés de los museos por el cómic, y ha considerado que «fortalece la relación con las generaciones más jóvenes, que quizás no iban antes».

Ha reivindicado el papel de los coleccionistas de cómics como un intento de «salvar el patrimonio», y ha remarcado que los precios de los originales han subido mucho en los últimos años.

Junto a la exposición, la Fundación La Caixa ha colaborado con la Editorial Flammarion en la publicación de 'Anatomía del cómic', a cargo de Damien MacDonald, una recopilación histórica que reúne una selección de obras maestras del cómic de Europa y América.