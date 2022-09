El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha expresado este miércoles la confianza de la Junta de Andalucía en que, una vez que se declaren «firmes» sentencias que están pendientes de alcanzar esa categoría en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos se pueda elevar la cantidad de 23 millones de euros en la que ha cifrado el dinero que hasta ahora ha logrado recuperar ya la Administración autonómica por «el mayor caso de corrupción de la historia de España».

Antonio Sanz se ha pronunciado sobre esta cuestión durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía celebrada en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper, donde ha sido presentado por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y al que han asistido, entre otros, los consejeros andaluces de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo; de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, así como el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y el senador por designación andaluza y expresidente del PP-A Javier Arenas.

El consejero de la Presidencia ha defendido que la Junta, gobernada por Juanma Moreno (PP), «hace todo lo posible por recuperar el dinero que se defraudó, se robó a los andaluces» en ese caso, «y que era el dinero de los parados, 800 millones ni más ni menos», y ha apostillado que «la acción en esa materia no solo va en el ámbito de la responsabilidad civil, sino que también está en el Tribunal de Cuentas».

Al hilo, ha añadido que «confiamos en que el resultado de esa acción conlleve una recuperación mucho más potente de recursos», y tras reconocer que, «en estos momentos, prácticamente hemos podido recuperar 23 millones» de ese fraude, ha remarcado que «tenemos muchas sentencias ya favorables que no son firmes todavía, y hasta que no lo sean no podrán conllevar el crecimiento de esa cuantía».

«Eso tarda, pero no es por voluntad de la Junta», que «correría todo lo que pudiera en poder recuperar el dinero», ha abundado el consejero de la Presidencia para añadir que lo hace «por la vía de la responsabilidad civil o del Tribunal de Cuentas».

Además, tras incidir en que «en el ámbito penal tenemos todavía importantes sentencias que dilucidar», Sanz ha recordado que, «en la época anterior» de gobiernos socialistas, «la Junta se retiró de la pieza concreta» del caso de los ERE en la que han resultado condenados, entre otros, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por lo que en ese asunto «la capacidad de la acción de la Junta es relativa», aunque también «es verdad que el PP es acusación particular y denunciante en esta materia», según ha recordado.

Críticas al psoe

Más allá de eso, el consejero de la Presidencia ha querido llamar la atención acerca de que, «después de que haya habido una sentencia del Tribunal Supremo» y, antes, de la Audiencia Provincial de Sevilla, con las que los jueces «han dicho que es el mayor caso de corrupción de la historia de España, y que los responsables políticos que han sido imputados y ahora condenados pudieron haberlo evitado y no lo evitaron», desde el PSOE se entre a «discutir esta sentencia» y no pidan «disculpas».

«Prácticamente dan la impresión de que se sienten orgullosos de lo que se hizo con los ERE», ha criticado Sanz en alusión a los socialistas, algo que ha tildado de «lo más lamentable y preocupante de lo que está ocurriendo».

En alusión a la petición de indulto para Griñán, el consejero ha comentado que «los motivos humanitarios» que se esgrimen «todos los podemos comprender», pero ha insistido en criticar «que nadie se haya dignado todavía a pedir perdón» desde el PSOE «cuando han dicho» desde la Justicia «que es el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia y que se podía haber evitado».

Sanz ha advertido de que «parece que el PSOE pretende indultar al PSOE», y ese «no es el mejor servicio que se le puede prestar a la confianza a la Justicia», que «tiene un papel fundamental en un Estado de derecho», según ha subrayado el consejero para añadir que «flaco favor se hace a la confianza en el Estado de derecho», y para remarcar que, «cuando uno es un responsable público, lo primero que tiene que hacer es respetar las sentencias de los tribunales, y el PSOE lleva discutiendo y poniendo en cuestión la sentencia del Tribunal Supremo» en las últimas semanas, según ha denunciado.