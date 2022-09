El director de Programa de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado este martes que «los pactos de estado» que su formación propone al resto de partidos vascos para hacer frente a la actual situación «no son acuerdos para una legislatura, sino mucho más».

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Otxandiano se ha referido a las declaraciones realizadas por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, el pasado domingo en el Alderdi Eguna, en las que acusaba a EH Bildu de «estar desubicado» y de presentar pactos «vacíos, que son puro celofán».

Así, ha señalado que no se siente identificado con el lenguaje utilizado por el dirigente del PNV, «un lenguaje que está al límite de la frivolidad», y que, aunque comprende que son declaraciones realizadas en el Alderdi Eguna «ante su parroquia», ha asegurado que «debemos llevar a otro nivel el esfuerzo por los acuerdo de país».

En este sentido, ha destacado que EH Bildu ya puso encima de la mesa en 2016 la necesidad de acuerdos de país, por lo que ha considerado que «hemos perdido mucho tiempo, un tiempo precioso». Además, ha recordado que el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, «planteó en 2017 que era el momento de acometer una reforma fiscal, y han pasado cinco años, que no han sido cinco años cualquiera».

Por ello, ha asegurado que la formación soberanista ha sido partidaria de los acuerdos de país «desde el principio», aunque «ahora parece que todo el mundo quiere o necesita acuerdos de país».

«Lo que nosotros llamamos pactos de estado no son acuerdos para una legislatura, no es un proyecto de presupuestos, sino mucho más. Es realizar un análisis profundo de en qué momento vivimos, qué retos tenemos, porque no son de cualquier clase, ya que la incertidumbre es grande y todo viene para cambiar», ha asegurado.

"nuevo rumbo"

En este sentido, el director de Programa de EH Bildu ha señalado que «dicen que en los próximos 20 años va a haber más cambios sociales, económicos y culturales que en los últimos 100 años», y ha advertido de que «este país no va por el buen camino, y existen muchos indicadores que no vamos por el buen camino y que, por lo tanto, debemos establecer un nuevo rumbo».

En todo caso, Pello Otxandiano ha destacado que los pactos de estado que EH Bildu propone son «pactos estratégicos, pactos a largo plazo», y que no se limitan a «un proyecto de presupuestos» o a «un acuerdo en torno a una ley sobre el clima».

«Un pacto de estado es saber cómo se va a hacer frente desde Euskal Herria al cambio climático, a la crisis ecológica y a todos los cambios que la transición energética va a traer», ha afirmado.