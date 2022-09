El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha vuelto a referirse este lunes a la eliminación del impuesto de patrimonio y ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «ha pasado de imitar a Isabel Díaz Ayuso --presidenta de la Comunidad de Madrid-- a querer ser más neoliberal que Ayuso» y «eso lo está haciendo a costa de los propios intereses de Andalucía».

Valero, en rueda de prensa en Málaga, ha agregado que «eso se muestra perfectamente en esa supresión del impuesto de patrimonio, que no deja de redundar en una política fiscal tremendamente injusta, donde la mayor carga fiscal, como todos sabemos, está recayendo sobre las rentas del trabajo y no sobre las rentas del capital».

En este punto, ha indicado que «eso es así porque el PP, Moreno, se ha planteado que ha de regalar privilegios a las grandes fortunas en Andalucía, cuando, ciertamente, estas grandes fortunas se han amasado por una parte gracias a las condiciones socioeconómicas que presta esta sociedad andaluza con el esfuerzo de todos y, por supuesto, también esas fortunas que se han amasado sobre el trabajo, las espaldas de trabajadores y trabajadoras».

Por tanto, ha señalado, «es tremendamente injusto que se regale ese privilegio fiscal a estas 20.000 personas en Andalucía, que son millonarias y que deberían contribuir como merecen».

«Nosotros sí nos felicitamos de que desde el Gobierno central, desde el Gobierno de coalición, se plantee un impuesto a las grandes fortunas a partir del mes de enero porque sería una tomadura de pelo que ante una nueva crisis salgamos de la misma con más ricos pero a costa de que haya muchos más pobres», ha valorado Valero.

"el pp sigue la senda obsoleta, fracasada"

Así, ha agregado que «en lugar de esa salida de la crisis que es la que debería de contemplar, el PP sigue la senda obsoleta, fracasada, a contracorriente de lo que plantean los organismos europeos de seguir la reducción de impuestos a los que más tienen».

«Es la senda, en última instancia, --ha agregado-- que le llevó a votar en contra de los impuestos a la facturación de las grandes energéticas en el país, que se están enriqueciendo a costa de pequeñas y medianas empresas y las familias trabajadoras a las cuales se les ha subido el precio de la luz de una manera desproporcionada».

Por último, el coordinador general de IU Andalucía ha insistido en que desde su partido «sí creemos que se tiene que apostar por una política fiscal progresiva y sí se tiene que plantear que las grandes fortunas, no ya se les quite ese impuesto de patrimonio, si no que paguen más de los que pagaban antes».

«El debate tiene que ser en sentido contrario, no en la línea de suprimirles impuestos, sino de que pague más de lo que pagaban antes, porque entre otras cosas el Gobierno andaluz ha de velar por el cumplimiento del Estatuto de Andalucía, que lo deja bien claro, se tiene que garantizar ingresos para que esos ingresos puedan garantizar un estado del bienestar que dé garantías de vida de igualdad, y progreso social al la ciudadanía andaluza», ha concluido.