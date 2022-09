La Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana Hosbec augura que se producirá «dumping fiscal» entre ayuntamientos a causa de la tasa turística que tramitan los grupos políticos que integran el Consell del Botànic.

La patronal hotelera recuerda que este viernes finaliza el plazo para la presentación de enmiendas de los grupos políticos en la tramitación del Proposición de Ley Valenciana de Medidas Fiscales para impulsar el Turismo Sostenible, denominada comúnmente como tasa turística, y, por ello, Hosbec se ha dirigido a los responsables del Grupo Parlamentario Socialista para «actualizar los datos de evolución de la actividad turística y cómo la creación de un nuevo impuesto es de nuevo una idea inoportuna, innecesaria y en la coyuntura económica actual totalmente improcedente».

«El debate de actualidad sobre la fiscalidad y los impuestos nos sirve de nuevo la justificación para pedir en este trámite de enmiendas la retirada de la Proposición de Ley: mientras que a nivel nacional es está debatiendo sobre el 'dumping fiscal' o la competencia vía impuestos entre las comunidades, el parlamento valenciano va a abrir ese melón a nivel turístico y posibilitar el mismo dumping fiscal entre ayuntamientos y municipios para que unos si y otros no implanten un nuevo impuesto turístico. Es cuanto menos que desconcertante y una discrepancia de criterio entre unos impuestos y otros que no encuentra justificación», argumentan desde la asociación.

Hosbec destacar en la carta que ha remitido al Grupo Parlamentario Socialista que «la evolución de la economía española y europea en los últimos seis meses mientras se está tramitando esta Proposición de Ley es tan desfavorable que cualquier prudencia es poca en estos momentos, y lo más aconsejable es aplazar esta tramitación hasta que la normalidad haya vuelto a los mercados, a la inflación, a los tipos de interés y a la capacidad de gasto de los consumidores».

«En un escenario en el que se tienen que bajar impuestos directos para poder atender el alza de los precios de servicios tan básicos como la energía o la alimentación no cabe esta tramitación ni este impuesto. El sector hotelero no puede trasladar al mercado, a sus tarifas, el incremento de sus costes, y continúa perdiendo competitividad día a día. ¿Cómo vamos a explicar que no podemos incrementar más los precios pero que vamos a subir los impuestos al alojamiento reglado?», plantean.

"fuga de turistas"

En la misma línea, consideran que la tramitación de esta ley «va a fomentar la fuga de turistas hacia la economía sumergida del turismo dónde no se paga ni un solo impuesto, no se genera empleo ni se trabaja por la calidad y la modernidad». En ese ámbito de economía sumergida «no hay ninguna protección para los trabajadores, ningún beneficio para los municipios y es lo que verdaderamente crea la turismofobia», inciden.

"El sentimiento en Hosbec --prosiguen-- es de desolación porque el PSPV no haya hecho una lectura de la realidad económica y social y haya aparcado esta tramitación sine die hasta haber superado todas las crisis que de forma sucesiva no están afectando.

Por ello ha solicitado a los respresentantes del PSPV que «reflexionen sobre estas alegaciones y soliciten de forma urgente la retirada de la tramitación parlamentaria de esta Proposición de Ley».