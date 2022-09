Aragonès aboga por "relacionarse con todos" los estados tras la defensa de Alsina de Israel

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha abogado este viernes por «relacionarse con todos los pueblos del mundo y con todo el conjunto de estados» después de que la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, haya defendido a Israel.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras reunirse en el Palau de la Generalitat con el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega (Francia), Gilles Simeoni, al ser preguntado por si comparte las palabras de Alsina que, en un viaje a Israel y Palestina, afirmó que la resolución del Parlament que acusa al estado israelí de hacer 'apartheid' a Palestina no es la posición del Govern.

Aragonès ha sostenido que el Govern quiere relacionarse con todos los estados del mundo «independientemente de la política interna que puedan tener los estados, sobre los cuales evidentemente se puede tener una opinión u otra».

«Nuestra voluntad es consolidar al máximo las relaciones internacionales con todo el mundo. Esta es la voluntad de nuestra política internacional», ha subrayado el presidente catalán.

Acto del 1-o

Sobre si participará en la concentración organizada por el Consell de la República, ANC, Òmnium, AMI, la Intersindical y la Cambra de Comerç de Barcelona para conmemorar el quinto aniversario del 1-O, no lo ha aclarado, aunque ha dicho que espera que todos los actos que haya ese día, tanto los institucionales «como los actos políticos trabajados con consenso como el que se está anunciando», tengan el máximo apoyo de la ciudadanía.

Aragonès todavía no ha decidido si participará en esta concentración, que se celebra semanas después de que no asistiera a la manifestación de la Diada organizada por la ANC porque consideraba que atacaba a los partidos y al Govern, y que no reflejaba la transversalidad del independentismo.

El jefe del Ejecutivo catalán ha confiado en que todos los actos del 1-O «tengan una alta participación», y ha reivindicado que el referéndum del 1-O es un patrimonio colectivo de la ciudadanía de Catalunya, de las instituciones y de las organizaciones sociales y políticas.