Las rebajas fiscales en materia de maternidad y natalidad del Gobierno regional continúan su tramitación en la Asamblea

PP y Vox han rechazado este jueves, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la enmienda a la totalidad del PSOE contra las nuevas medidas fiscales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, enmarcadas en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación.

«Hoy lo que presentamos a la Cámara es un Proyecto de Ley que tiene como finalidad apoyar la economía de los hogares madrileños para que puedan afrontar mejor los gastos de formar o ampliar una familia mediante la reducción de cargas tributarias y de ese modo que se produzca un aumento de su renta disponible», ha defendido el consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty desde el atril.

La nueva normativa, que continúa así su tramitación parlamentaria, contempla una mayor deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos, que pasa de 600 a 700 euros durante los tres primeros años para sumar 300 euros para cada familia. También se mejora la tributación por el cuidado de hijos menores de tres años, con una reducción del 25% de las cotizaciones a la Seguridad Social por la contratación de cuidadores.

En materia de ayudas para el acceso a la vivienda, se amplían tres beneficios en el impuesto de la Renta para facilitar la adquisición por parte de los más jóvenes. La primera por la compra vinculada a un nacimiento o adopción (10% con un límite anual de 700 euros); la segunda sobre el pago de intereses de préstamo hipotecario por el mismo motivo (25%, hasta un máximo de 1.000 euros al año); y la tercera por el alquiler de un hogar (1.200 euros de tope, un 20% más que en la actualidad).

Por último, se prevé una nueva deducción para las que sean numerosas, que pagarán sólo la mitad de la cuota autonómica del IRPF durante 3 años o quedarán exentas en el caso de las de carácter especial. Además, se equipará las bonificaciones en el impuesto de Sucesiones y Donaciones a los menores acogidos y tutelados.

"es una erosión a los fondos públicos", critica podemos

Durante la intervención de los Grupos Políticos, el diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano ha negado que se trate de un «ahorro fiscal» sino que se trata de una «erosión de los fondos públicos».

«Le han metido la mano a los ciudadanos, le han quitado un porcentaje de su capacidad de actuación y se lo han dado a unos pocos», ha cargado el parlamentario 'morado' ha asegurado que el flujo de renta, «quien gana y quien pierde» con estas medidas, señala que se aumentan los beneficios para ciudadanos que cobran salarios «dos y tres veces» más que el «salario tipo» en la región y para familias que cuentan con unos ingresos per cápita que también lo duplican.

El parlamentario de Vox José Luis Ruiz Bartolomé le ha reprochado al consejero que cada nueva «generación de españoles sea menos numerosa que la anterior y mueran más españoles nativos», mientras se acoge la llegada de «inmigrantes». A su juicio, se debe cambiar el estilo de vida y aportar «medidas económicas y fiscales que faciliten la creación de familias estables» porque las de la Comunidad son «insuficientes».

«¿En quién van a confiar sus hijos, nietos cuándo tengan problemas? La soledad no deseada tiene esta tendencia demográfica (...) Las izquierdas han hecho pensar a muchos jóvenes que no merece la pena tener hijos en este mundo apocalíptico», ha expuesto, al tiempo que le ha afeado a la Comunidad que no incluya en la normativa la palabra «familia».

Psoe reclama plan de ayudas directas a familias

Por su parte, el diputado del PSOE Fernando Fernández cree que «si no hay plan de ayudas directas a familias, a la conciliación, la simple adopción de beneficios fiscales no tendrán el recorrido deseado».

«Su capacidad económica, la de las familias está más empobrecida y es difícil que afronten el futuro con esta píldora tributaria. Dirán con la mano adiós a aumentar la natalidad y favorecer la conciliación», ha alertado el socialista.

La parlamentaria de Más Madrid Alodia Pérez ha criticado que «vacíen las arcas públicas, haciendo propaganda de bajada de impuestos». En la Ley de la Comunidad cree que solo caben «los progenitores para criar, los que tienen ingresos mínimos, los que se pueden gastar dinero en contratar a alguien que les ayude, el privilegio en familia numerosas o deducciones fiscales regresivas».

«Las madres solas, las familias que viven del alquiler aunque no sean jóvenes, el esfuerzo del comedor escolar, las familias que se separan y tienen que pagar dos viviendas. Les recomiendo que salgan de sus despachos y hablen con familias diferentes a las suyas y después se pongan a legislar», ha lanzado.