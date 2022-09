Sotomayor (Podemos) critica que la oposición "mordiera el anzuelo" de los Pactos de la Villa y evitara moción de censura

El precandidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha criticado este jueves que la oposición en el Ayuntamiento «mordiera el anzuelo» de los Pactos de la Villa y no pusiera en marcha una moción de censura contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por el escándalo de los comisionistas de las mascarillas.

En una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, Sotomayor ha afirmado que si hay algo que ha beneficiado a Almeida durante esta legislatura es que ha contado con una oposición «cómoda». «Ha protagonizado escándalos que le tendrían que haber pasado factura y costado el cargo al alcalde. En la estafa de las mascarillas la oposición tendría que haber presentado una moción de censura por higiene democrática», ha indicado.

El también miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos ha contado que durante lo más duro de la pandemia estuvo trabajando por turnos en un supermercado y cuando llegaba a casa «deslomado» escuchaba los cientos de personas que morían cada día.

«Todos lo hemos pasado fatal y luego nos encontramos que unos señores que recibieron comisiones de seis millones de euros para gastárselo en coches y relojes de lujo. Esto traspasa un poco los colores políticos. Esto es un escándalo y la oposición ni siquiera le ha planteado una moción de censura», se queja.

Para Sotomayor, «tampoco ha ayudado mucho que la oposición mordiera el anzuelo» con la firma de los Pactos de la Villa, «poniéndose de acuerdo incluso con la ultraderecha en vísperas de una negociación presupuestaria». «Fue una operación de márketing político que permitió que el peor alcalde de la historia de Madrid apareciera como una persona moderada cuando en realidad es un radical de la corrupción y los recortes al más puro estilo del PP», ha apostillado.

Una carrera de fondo

Roberto Sotomayor, que fue triple campeón de Europa de 1.500 metros, ha señalado que sus aspiraciones a ser candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid son «una carrera de fondo, ilusionaste, en la que va a haber obstáculos, y donde nos vamos a encontrar con problemas a resolver».

«Va a ser muy emocionante y motivante. Al final lo que he aprendido del atletismo son los valores del esfuerzo, sacrificio y disciplina. Yo he sido un atleta que no se ha dedicado solo al atletismo. Yo salía de casa a las 9 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche. Sé lo que me espera», señala.

Además, Sotomayor afirma que conoce muy bien los barrios de Madrid, «abandonados por los políticos de turno». «Sé que los barrios están repletos de basura en sus calles. Que no se invierta en limpieza en Madrid me preocupa bastante. En Madrid solo hay 9 escuelas infantiles públicas. Hay distritos enteros como el mío que no tiene ninguna y sus habitantes se ven obligados a costearse entre 600 y 700 euros para una plaza en una escuela concertada o privada. Hay más de 25.000 familias sin plaza en la guardería pública. No soy ajeno a estos problemas», ha dicho.

El aspirante municipal de Podemos ha denunciado también la pérdida de espacios deportivos públicos, «canchas donde jugábamos de pequeños, se socializaba y eran herramientas de integración». «Hablamos de que Madrid es la capital del deporte y luego tenemos los barrios abandonados en esto. Me preocupa que haya agrupaciones deportivas con espacios públicos que quieren ser privatizados para crear gimnasios privados. En Madrid hay 400 locales de apuestas y el deporte es fantástico para acabar con esta lacra», ha añadido.

Respecto a los problemas de tráfico de drogas en Lavapiés, Sotomayor ha respondido con que hacen falta planes integrales. «La actuación policial es el último eslabón de un sistema que ha fallado. En Lavapiés hace poco los vecinos hacían huertos urbanos en espacios públicos abandonados. Esta iniciativa es muy buena para los barrios y muy amable, pero el Ayuntamiento los ha destruido. El Ayuntamiento hace muchos años se ha olvidado de los vecinos. El objetivo principal es acabar con la desigualdad», ha apuntado.

Por último, Sotomayor ha asegurado que Madrid tiene un problema de contaminación y que es una de las capitales de Europa donde más gente muere de problemas derivados de la polución. «Tenemos que hacer una sociedad más verde y más justa. Debemos reivindicar un transporte público de calidad. Me preocupa la situación de BiciMAD que ha arruinado Almeida y Villacís. Falta concienciación y sostenibilidad», ha concluido.