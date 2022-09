La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ha pedido este jueves a ERC que explique la viabilidad de su propuesta para avanzar hacia la independencia porque «de momento, no está dando frutos».

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha apuntado que tras el 1-O de 2017 ha habido «desorientación, demasiados reproches y ninguna lectura compartida» entre los diferentes actores independentistas, lo que ha derivado a la situación actual.

También ha desvinculado el Debate de Política General que se celebrará la semana que viene en el Parlament de la cuestión de confianza al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que acordaron al inicio de la legislatura, y que ahora éste descarta.

«La legislatura empezó con unas alianzas y ha seguido con otras. Para explicar a la gente con quién quiere gobernar, con qué alianzas quiere avanzar, es sano que el presidente se someta a una cuestión de confianza», ha sostenido.

En relación al proyecto de presupuestos de 2023, ve poco probable que la CUP los apoye porque no ve «ninguna señal del Govern de cambios o virajes» en sus políticas, y ha recordado que tampoco avalaron los del presente año.

Tras admitir que Aragonès les ha decepcionado porque, a su juicio, no ha avanzado en base a lo que pactaron, ha añadido que no contemplan pedir elecciones y cree que, en caso de que Junts saliera del Govern y ERC gobernara en solitario, las políticas que llevaría a cabo «no serían muy diferentes».

Juicio

Sobre el juicio que tendrá la semana que viene por no responder a Vox en el juicio del 1-O, ha admitido que no tiene esperanzas de salir absuelta «porque significaría que el Supremo reconoce la objeción de conciencia, y creo que no pasará».

En caso de ser inhabilitada, ha añadido que asumirá las consecuencias, pese a precisar que primero «hay que ver qué dice la sentencia, en qué se concreta y si tiene similitudes con la sentencia de Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, pendiente que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso, y todo apunta que dirá que no se le podía retirar el acta».

«Una cosa es mi acción de desobediencia en el Supremo y otra cosa son las acciones que quiera emprender la Mesa en defensa de la soberanía del Parlament», ha destacado Reguant al preguntársele si dejará el escaño.