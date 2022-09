Ayuso asegura que la Comunidad "es un paraíso en muchas cosas" y UP le dice que solo para "los que tienen dinero"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que la región «es un paraíso en muchas cosas» y la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, le reprocha que eso es solo para «los que tienen dinero».

Durante la Sesión de Control al Gobierno, Jacinto le ha preguntado a la presidenta cuáles son los ejes prioritarios de sus políticas públicas después de que haya dado «la bienvenida al paraíso a los andaluces, a los que se les olvidó decir que en su paraíso no entran todos».

«Vivimos en un paraíso de los suyos. En su paraíso entran los que tienen dinero para llevar a sus hijos a un colegio privado pero no entran los que no tienen plaza en un colegio público en su barrio. Entran los que tienen escaparates en la milla de oro, entra usted que es amante de los atascos, entran los fondos buitres pero no las personas que se puedan pagar el alquiler. Entró Toni Cantó en su paraíso y no se que vio dentro pero se ha marchado», ha lanzado.

A su juicio, su paraíso tiene «reservado el derecho de admisión» y cada día «deja a más gente fuera». «Somos muchos más fuera. Agárrese, Ayuso, porque sé lo que es un desalojo pero en mayo lo va a saber usted», le ha avisado.

Ayuso critica el "boicot" del gobierno central a madrid

Por su parte, la dirigente autonómica ha asegurado que están protegiendo la vivienda, actuando contra la delincuencia de las bandas juveniles, contra la adición de los jóvenes, la digitalización, tarifas 0 para autónomos, más retribuciones para el SERMAS o mejora salaria para docentes, entre otras medidas que anunció en el Debate del Estado de la Región.

«Frente a las políticas que llaman a la tristeza, a la oscuridad y al miedo que es en lo que viven ustedes, los madrileños vamos a seguir adelante sin el boicot que el Gobierno de Podemos y PSOE le hacen a la Comunidad, que es un paraíso en muchas cosas. Bienvenidos a él», ha zanjado.