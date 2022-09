Franco sobre 'La consagración primavera' en San Sebastián: "Habla de la intimidad y está hecha en contra de prejuicios"

El director, guionista y productor Fernando Franco presenta en la Sección Oficial del 70 Festival de Cine de San Sebastián 'La consagración de la primavera', película que «habla de la intimidad y está hecha en contra de prejuicios».

En su última película, Franco cuenta la historia de Laura, una joven que acaba de llegar a Madrid para estudiar en la Universidad y que una noche, por casualidad, conoce a David, un chico con parálisis cerebral. Esa relación le impulsa a superar complejos e inseguridades y encarar con confianza una nueva etapa.

En rueda de prensa en el Zinemaldia, Franco, acompañado de los protagonistas de su nuevo filme, el actor Telmo Irureta, las actrices Valèria Sorolla y Emma Suárez y los productores, ha explicado el trabajo que realizó de documentación para abordar en su película el tema de la asistencia sexual a personas con diversidad funcional.

A ello ha añadido que desde el principio quiso que el actor que interpretara a David tuviera parálisis cerebral de verdad. Preguntado por los periodistas sobre la naturalidad en los diálogos, Franco ha explicado que suele dejar el guion «bastante abierto» para luego «ir hablando con los actores e ir incorporando cosas».

El cineasta ha confesado que le preocupa «mucho» que los diálgoso «se vean reales en la escritura del guion, pero luego también en fase de ensayos estamos con el guión por delante sabiendo que es un medio para llegar a un fin».

"detector de mentiras"

«Dejo alerta el detector de mentiras para ver en qué momento no te crees algo», ha señalado, para añadir que, «cuando tienes grandes actores y actrices cuando algo no funciona es que está mal escrito» y, por ello, «vamos modificando sobre la marcha».

En cuanto al tema de la sexualidad de una persona con parálisis cerebral, Franco ha señalado que «pone a la gente en un terreno con muchos prejuicios a priori» y «la normalización en la película es para contrarrestar eso». «La película habla de la intimidad y está hecha en contra de esos a prioris y prejuicios», ha apuntado.

Además, ha señalado que el tema de la asistencia sexual a personas con diversidad funcional le interesa porque «no se habla mucho de él». «Estamos rodeados de gente en una situación concreta y tendemos a no mirar hacia ahí», ha lamentado.

A su juicio, «el cineasta tiene una responsabilidad con lo que traslada a la pantalla porque pasa a ser parte del imaginario de la gente» y está «bien poner la lupa en temas a los que no se da demasiada bola».

Además, ha apuntado que el hecho de que no se aborde mucho esa cuestión tiene algo que ver con «un aspecto cultural nuestro, con la religión, y me parecía importante también que el personaje viniera por ese lado».

Por otro lado, ha explicado que el tema de la asistencia sexual «es el detonante de la relación entre David y Laura, pero se va separando de eso», algo «premeditado» porque «no quería hacer una película sobre ese tema, sino plantear »una serie de cuestiones, como la prostitución, y dejar huecos en la narración para que el espectador los llene y llegue a sus conclusiones".

«No quería hacer una tesis, el tema ronda por ahí pero con los huecos que dejo para que cada cual saque sus conclusiones y habrá gente que lo entienda de una manera y gente de otra», ha apuntado. En todo caso, se ha mostrado «consciente» de que se mete «en un jardín» como en sus dos películas anteriores. «Lo he hecho siempre intento hacerlo desde el respeto y siendo riguroso», ha apuntado.

Cine "desde la honestidad"

Por su parte Suárez ha defendido el cine que «cuenta historias» y da al espectador «un tiempo para hacerse preguntas», una manera de hacer cine «desde la honestidad y la sinceridad. »Por eso estoy muy agradecida de haber trabajado con Fernando«, ha confesado, para referirse, a continuación, a él como un »director amable, que crea un espacio de confianza y armonía«. »Los actores se sienten cómodos", ha sostenido.

Además, ha puesto en valor que el guion de esta película «estaba muy bien armado y escrito, definía con precisión como era cada personaje y cuales eran sus intenciones». «Me apasionó y ha sido un regalo participar en este película», ha incidido. «Con un guion tan bien escrito se hace sencillo interpretar, pero Fernando, además, busca que todo sea creíble», ha afirmado.

En este sentido, ha reconocido que «muchas veces para los actores no es tan sencillo que algo tan bien escrito quede natural» pero Franco, como él mismo ya ha citado, «tiene un detector de mentiras».

Sorolla ha relatado que ésta, su primera película, ha supuesto para ella «la confirmación de que cuando las cosas se preparan y trabajan acaba saliendo lo que quieres».

De su personaje ha señalado que «Laura descubre un mundo nuevo en torno a la sexualidad» y ella también ha comenzado a «descubrir este mundo y qué es lo que despierta en ella, esa posibilidad de ver el sexo desde otro punto de vista, desde los cuidados, y esa necesidad que se despierta en ella de estar cerca de David».

Para la actriz ha sido «un viaje muy grande y profundo interpretar este personaje». «Me parece que he rodado dos películas, por un lado todo el viaje con Telmo y Emma, que ha sido brutal, y otro más introspectivo de todo lo que le va pasando a Laura por dentro que también han sido muy reveladores para mí como actriz», ha relatado.

Por su parte Irureta ha explicado que Franco «está muy abierto al cambio y te da confianza y tranquilidad» y sobre su personaje ha señalado que fue «bastante tranquilo» al casting, porque leyó un par de escenas y «había algún chiste por ahí». «Dije es que soy yo, ya se darán cuenta de que David soy yo», ha recordado.

«No todo de David es mío ni al revés, pero me siento bastante identificado. Le entiendo y me cae bien», ha añadido. El actor, que se ha matriculado en su tercera carrera, Psicología, ha señalado que en «el mundillo de los actores ahora tengo trabajo, luego no, luego no sé» y por eso «siempre» tiene algo en mente y «ganas de hacer otras cosas», pero «también de que se hagan más películas».

En cuanto a la asistencia sexual ha apuntado que «es una vivencia que no todo el mundo conoce, porque se ha hablado poco de ello» y sobre lo cual «sí hay interés, porque la gente no se atreve a preguntar».

Al respecto ha indicado que si hubiera visto una película como 'La consagración de la primavera y un personaje como David le «hubiera ayudado». «Me parece interesante», ha subrayado, porque hay gente aún que «no conoce el tema y si no se habla de ello es como que no existe, pero sí existe». «Hay que hablar, educar y follar», ha finalizado.