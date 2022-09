Ayuso asegura que tiene el mejor gobierno pero no aclara que pasará tras elecciones: "El futuro no está escrito"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que tiene el mejor gobierno pero no ha aclarado si continuarán los consejeros actuales tras las elecciones del próximo año, al señalar que «el futuro no está escrito».

«El Gobierno de la Comunidad es un gran gobierno, tengo el mejor. Por cierto, el gobierno más estable de la política española y con consejeros que deberían ser ministros», ha declarado la jefa del Ejecutivo regional.

Así ha respondido a las preguntas de los periodistas, tras visitar un colegio en Alcobendas, sobre la información de el diario 'El Mundo' que recoge que la dirigente madrileña estaría buscando la mayoría absoluta en 2023 para poder diseñar un gobierno totalmente renovado.

Ayuso ha sostenido que tiene un proyecto «claro» para la autonomía, con «soluciones», «pasión» y con «compromiso» con todos los madrileños. «El futuro no está escrito. Tampoco el de mis adversario que no tienen nada de eso, ni consejeros, ni proyecto, ni se si futuro, pero, desde luego, lo que dentro de poco no van a tener ni siquiera es ministros», ha zanjado.