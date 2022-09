Universidades, empresarios y Diputación respaldan que Alicante sea sede de la Agencia Española de la IA

Universidades, empresarios y Diputación de Alicante han respaldado este lunes que la ciudad y la provincia sean sede de la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Así lo han plasmado por escrito en un acto celebrado en la sede de la corporación, donde las principales entidades de la provincia han firmado una declaración de apoyo a esta iniciativa, que se trasladará de manera «inmediata» al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, con el objetivo de que se reivindique y se plantee esta propuesta al Gobierno de España.

En el acto han estado presentes el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, el diputado de Innovación y Agenda Digital, Juan de Dios Navarro y los rectores de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, y de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan José Ruiz. También el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, el vicepresidente autonómico de la CEV, Toni Mayor, y el director de CENID, Manuel Palomar.

Todos han defendido con la firma del documento que Alicante, tanto la provincia como la capital, reúnen «todas las condiciones para albergar la sede física de la agencia». En concreto, han señalado que Alicante «cuenta con un relevante ecosistema empresarial y de investigación sobre la inteligencia artificial conformado por universidades, centros de investigación, parques científicos y empresariales, además de empresas, Institutos Tecnológicos, fundaciones, entidades y proyectos de gran valor en el ámbito de la inteligencia artificial».

Por su parte, Mazón ha explicado los objetivos del acto: «mostrar y escenificar la unidad» de un destino provincial y su «madurez» por la «trayectoria y conocimiento» de lo que ya existe en la provincia.

«Estamos trabajando unidos, de manera coordinada. Esto es una apuesta a disposición de la Generalitat, con los brazos abiertos y con las mejores predisposiciones, a quien tendrá que reivindicar y plantear la propuesta al Gobierno de España», ha indicado.

Igualmente, ha agregado que tanto los ayuntamientos, como las universidades, entidades e incluso la propia Diputación, podrían haber optado por impulsar su propia propuesta, pero se ha decidido «renunciar» a esta posibilidad «porque queremos hacer una propuesta unida y madura»: «Es la unión la que va a hacer la fuerza», ha añadido.

Igualdad de condiciones

Mazón ha destacado, además, que la propuesta para optar a ser sede es una «competición» y espera que «sea en igualdad de condiciones con el resto de candidaturas». «Pedimos a la Generalitat que coja el toro por los cuernos para que la propuesta pueda ser más fuerte y podamos llegar a buen puerto con esta iniciativa, porque sé de lo que somos capaces y de lo que hemos sido capaces hasta ahora».

Tanto en su intervención como en declaraciones a los medios al terminar el acto, Mazón ha reivindicado «concreción» a la Generalitat Valenciana sobre la propuesta porque considera «importante», y hasta «urgente», que se cuente con un destino «muy consolidado, muy coordinado y muy trabajado» como es la provincia de Alicante para esta sede.

«Somos imbatibles si la estrategia la abordamos con unión, con unidad y con el liderazgo que necesitamos de la Generalitat Valenciana; por eso esta puesta a disposición para que nos junte, que nos siente, porque nos falta concreción, todavía no sabemos cuáles son las condiciones ni cómo se va a desarrollar. Por eso hay una solicitud de concreción, de liderazgo y de coordinación», ha remarcado.

Por su parte, Navarro (UA) ha mostrado públicamente el apoyo de la institución porque «desde hace muchos años, algo está pasando en Alicante, fundamentalmente por una especialización en un ámbito de gran futuro como es la inteligencia artificial». La rectora ha destacado el desarrollo de los dos parques científicos, tanto de la UA como de la UMH, que se unen «a los valores que Alicante tiene por sí misma» en este campo, así como el nivel de «infraestructuras» y de las empresas.

Centro de creación de empresas

«En el caso de la UA, estamos en un período de expansión en el segundo campus, en los terrenos de ampliación, vamos a inaugurar dentro de nada un centro de creación de empresas que puede albergar este tipo de instituciones, como ya lo hace con otras entidades como CENID, y la universidad por supuesto se ofrece y se pone a disposición de la Generalitat y conjuntamente con la UMH para apoyar esta candidatura», ha expresado Navarro.

El rector de la UMH ha resaltado en su turno que el objeto de esta declaración de apoyo es la Inteligencia Artificial, que es una «disciplina totalmente transversal» puesto que «la garantía de los ciudadanos futuros está en la IA» y que «no sería nada inteligente ponerle puertas a este fluido».

Por su parte, Mayor ha señalado el mensaje «de consenso» para que Alicante o la provincia tengan las condiciones de este «aterrizaje cómodo» para albergar la sede. «Esta firma es una forma de apoyar, la verdad de que estamos encantados desde la CEV de la propuesta para que pueda optar a esta oficina».

Baño ha manifestado que Alicante es «la quinta provincia en PIB, y tenemos una deuda porque el Gobierno nos tiene relegados respecto a la inversión, así que esto sería una espinita, y no podemos conseguir que el Gobierno nos deje fuera de esta pequeña inversión».

Por último, Palomar ha destacado que Alicante «tiene un ecosistema empresarial, investigador y científico reconocido que cumple las características y la relevancia para poder albergar una agencia como esta».

València

Por otro lado, Mazón, preguntado, como presidente del PPCV, por las declaraciones de la portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, en las que lamentaba que esta última ciudad no opte a ser la sede de la agencia, ha señalado que entiende la «frustración» de la dirigente del PP porque el alcalde Joan Ribó no haya puesto la ciudad a disposición de esta candidatura.

«Lamento que la ciudad de València y su alcalde no se hayan puesto a disposición de esta candidatura, así que comprendo la frustración de María José Catalá; pero es el gobierno local el que tenía que haber dicho algo y no dar la callada por respuesta con esta cuestión. Me parece sorprendente, comprendo que María José esté enfadada y contrariada porque lógicamente es perfectamente entendible», ha sostenido.