La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha presentado su precandidatura a las primarias del Partido Socialista para la alcaldía de Zaragoza, y ha confiado en lograr la mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo de 2023, para «no tener la complejidad de los pactos», aunque ha señalado que el PSOE «es capaz de pactar a la izquierda o a la derecha para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos».

Según Ranera, el Partido Socialista «representa la centralidad y a la totalidad de la ciudadanía y a la mayoría de los ciudadanos y vamos a seguir pactando»

El ejemplo, ha citado, es el Gobierno de Aragón donde hay un cuatripartito --PSOE, PAR, Podemos y CHA-- que ofrece «estabilidad en la comunidad autónoma» en lugar del Gobierno de Zaragoza liderado por el alcalde, Jorge Azcón, que «está sumergido en inestabilidad total y con los votos de la ultraderecha».

Ranera ha contado que se presenta «muy ilusionada, con muchas ganas, con rotundidad ante la serenidad y tranquilidad» que le otorga el conocer «muy bien» Zaragoza y también, «muy preocupada» por lo visto estos tres años en referencia a la «suciedad de los barrios y la huelga de autobús de más de 570 días» ha indicado en referencia a la gestión del actual Gobierno PP-Cs, que lidera el alcalde, Jorge Azcón.

Recuerdo a belloch

«Queremos --ha explicado-- hacer un proyecto colectivo, con todos los vecinos para ilusionar con un proyecto como el que transformó a la ciudad con el alcalde Juan Alberto Belloch. Queremos volver a coger el testigo de Belloch y volver a ilusionarnos y emocionarnos con la ciudad que lo mejor que tiene son sus personas».

«Volveremos --ha asegurado-- a recoger ese entusiasmo, ilusión y compromiso y volveremos a avanzar porque el PSOE el partido que más se parece a las persona y con el PSOE e han producido los principales cambios de la cuidad»

Respaldo

Sobre el respaldo a su precandidatura del secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, en el acto del partido este pasado sábado ha dicho: «Fue muy cariñoso hacia mi persona y se lo agradezco muchísimo».

A su parecer, ese apoyo es una «continuidad» al trabajo de estos años después de que la anterior portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pilar Alegría, se fuera a la Delegación del Gobierno en Aragón. «Es ese momento --ha relatado-- el PSOE me solicita y se decide entre todos que sea la portavoz del grupo y en estos tres años Lambán ha estado planteando que la portavoz y el grupo municipal trabajan por la ciudad y sus vecinos, que es lo que nos preocupa para volver a ganar las elecciones».

Contra azcón

En declaraciones a los medios de comunicación ha criticado que el alcalde, Jorge Azcón «ha dado la espalda a los vecinos» y ha considerado que «está mas preocupado por Aragón y su rédito político que por la ciudad».

En este contexto ha explicado que no se sabe si Azcón será el candidato del PP a la Alcaldía porque el Partido Popular no lo desvelará hasta febrero. «Hace cábalas y según le salgan mejor las cuentas se presentará a una institución u otra», ha dicho Ranera para considerar que es un «irresponsabilidad» hacia los vecinos que confiaron en él y aunque no fue el más votado ha reconocido que legítimamente logró los votos para gobernar.

Para Lola Ranera es un «problema» que el alcalde no piense en volver a repetir porque está en «otras cosas» y «no se dedica a la ciudad». Ha insistido en que Azcón «echa cuentas y no da garantía, ni equilibrio ni confianza a la ciudadanía de que piensa en sus vecinos».

Ha comentado que a Azcón se le ve por otras localidades de Aragón, pero a Ranera le gustaría «verlo aquí solucionando los problemas de Zaragoza», entre los que ha citado la huelga de autobús y «no echar la culpa a la oposición tiene que garantizar la resolución de este conflicto como hicieron otros alcaldes», ha comparado. «Se permite el lujo de estar en otras localidades de Aragón y estando ausente en Zaragoza».

Proceso

Ranera ha formalizado la presentación de su candidatura en la sede del partido y el plazo para que concurran otros aspirantes finalizar este martes, 20 de septiembre, a las 12.00 horas al ser una ciudad superior a los 20.000 habitantes en la que el PSOE no gobierna. Esta misma circunstancia se da en Teruel, pero no Huesca porque el Ayuntamiento es socialista.

Hasta el 27 de septiembre se abre un periodo de recogida de avales, entre el 12 y el 15 por ciento, que son unas 250 firmas en Zaragoza, que validará una comisión para comprobar que los aspirantes cumplen con los estatutos del partido. Si hubiera más precandidatos se votará el 9 de octubre en unas elecciones primarias.

En el recuento si alguna precandidatura logra más del 51 por ciento de los votos será el candidato en caso contrario se hará una segunda votación el 16 de octubre para elegir finalmente al candidato del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza.

Si no hay más candidatos, el partido y el resto de compañeros socialista «comprenden» que se ha hecho un buen trabajo de oposición en el Ayuntamiento. «Vamos todos detrás de Lola --ha expresado gráficamente-- que es una persona que conoce bien Zaragoza y si hay más candidatos trabajaremos internamente en el partido y cada uno explicará su modelo y se elegirá sin duda al mejor candidato».