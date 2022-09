La Junta de Andalucía ha reforzado el equipo dedicado a gestionar los fondos europeos con el objetivo, ha remarcado la consejera de Economía y Hacienda en entrevista con Europa Press, Carolina España, de que todos «se gasten y lleguen de verdad al tejido empresarial y a la calle». Al hilo de esta cuestión, la pretensión del Gobierno andaluz es que en corto plazo permitan prestar ayuda «inmediata» de liquidez a las empresas ante la crisis de precios.

«Hemos reforzado el equipo de fondos europeos porque nos parece vital que todos los fondos que lleguen a Andalucía se gasten y que lleguen de verdad al tejido empresarial, y que lleguen de verdad a la calle», ha sostenido España, cuyo departamento gestiona los dos grandes bloques de fondos de la UE, los estructurales para el periodo 2021-2027 y los de recuperación y resiliencia, aspecto este último en el que la consejera reitera las críticas que ya durante la pasada legislatura la Junta lanzó a Moncloa.

«Están llegando con cuentagotas, hay muy poca información, hay muy poca transparencia, no se ha consultado con las comunidades autónomas. Parece que somos como gestorías, que tenemos luego que tramitar algo en cuyo diseño no hemos participado», ha afirmado. España ha asegurado además que son una «una maraña burocrática» y que las empresas «se quejan permanente de que no pueden llegar a esos fondos».

«Creo que el Gobierno de España debería darle una pensada porque esos fondos son fundamentales no solo para Andalucía, sino para España en general y las empresas están en un momento de mucha dificultad, en un momento muy difícil y están necesitadas de ayudas como esos fondos, y si se diseñan mal, como ha ocurrido, pues no terminan de llegar al tejido empresarial andaluz», ha enfatizado.

Mayor prioridad para dar liquidez a las empresas

Preguntada por las mayores urgencias que atenderán dichos fondos, la consejera ha señalado que hay empresas que como consecuencia de la inflación y el encarecimiento de la energía, «pueden tener problemas de circulante». «A esas empresas hay que ayudarles a que no cierren, porque el cierre de una empresa son muchas personas en la calle y esas personas, aparte de la frustración que supone desde un punto de vista personal pues hay que pagarles una prestación por desempleo, dejan de consumir tanto, la recaudación disminuye, y entramos en un ciclo contrario a lo que tenemos que conseguir», ha apuntado.

Por ello, desde la Junta se va «intentar de una forma inmediata dar ayudas a empresas para que puedan pasar esta situación difícil de los próximos meses dando ayudas a circulantes, dando liquidez». «Estamos estudiando la capacidad de algunos fondos europeos para atender esas necesidades», ha comentado, una tarea en la que participan varias consejerías.

Ya para el largo plazo, España ha indicado que las mayores transformaciones que puede experimentar la comunidad con el dinero llegado desde Bruselas puede estar reservado a inversiones hidráulicas, aunque ha recordado que la Junta solo tiene algo más del 30% de competencias sobre la Cuenca del Guadalquivir.

«Va a ser fundamental el tema del agua porque el agua es vida, no solo para la industria agroalimentaria, fundamental en nuestra tierra, para el turismo, para cualquier producción industrial», ha insistido. «Y luego habrá que ver también el nuevo marco de fondos estructurales, el marco 21-27, el diseño definitivo, porque seguramente habrá una apuesta mayor por energías limpias, es decir, que habrá que ver también de Europa cuáles son las principales apuestas por las líneas que se diseñan», ha comentado.