El nuevo obispo de la Diócesis de Tarazona, monseñor Vicente Rebollo, ya ha tomado posesión de su cargo, en la Catedral turiasonense, y se ha dirigido a los fieles con las siguientes palabras: «Espero ser el pastor que os merecéis y que necesitáis».

El hasta ahora obispo de Tarazona, monseñor Eusebio Hernández, ha asegurado a su sucesor que se trata de una diócesis «rural, pequeña y con escasos recursos económicos, pero rica de humanidad, de fraternidad, de sencillez, de esa espiritualidad que tanto añora el mundo de hoy y no sabe descubrir».

Asimismo, ha intervenido el arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, quien ha indicado al nuevo obispo: «La Iglesia te ha enviado para servir a esta porción del pueblo de Dios como obispo de Tarazona», y le ha recordado que la responsabilidad que asume «es mucha en los tiempos recios que nos toca vivir».

Rebollo ha manifestado que se considera «pequeño e indigno» en comparación a «la grandeza del amor de Cristo», la que realmente le permite seguir adelante y haber dicho «sí» a la encomienda que se le encarga a partir de ahora.

«Cómo no seguirle, cómo no sentir su fuerza y confiar en Él; cómo no sentir su fuerza en mí y en mi vida de creyente si hay alguien, el todopoderoso, que me ha amado sin límites», ha destacado.

«Concibo mi nueva encomienda episcopal entre vosotros --ha dicho--, en esta querida diócesis, mi diócesis, mi casa. Quiero hacer vida con vosotros y en vosotros mi lema episcopal: Amaos y entregarme para vosotros».

Emotiva y participada celebración

Cerca de 800 personas, entre sacerdotes, familiares, amigos, colaboradores, fieles de Burgos --de donde han llegado cuatro autobuses--, de Tarazona y su diócesis, han llenado la nave de la Catedral turiasonense y otros espacios habilitados.

La Coral Turiasonense y el Coro de la Catedral han interpretado los cantos de la celebración. Igualmente han asistido los alcaldes de Tarazona, Luis José Arrechea; el de Borja, Eduardo Arilla; y el de Revilla-Vallejera, localidad natal de Rebollo, Alfonso Álvarez; el presidente de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, Alberto Val; y la presidenta de la Comarca del Campo de Borja, María Eugenia Coloma.

Este domingo 18 de septiembre el ya obispo de Tarazona celebrará su primera eucaristía en Calatayud. Será a las 18.00 horas en la Colegiata de Santa María la Mayor.

Monseñor vicente rebollo

El papa Francisco nombró al sacerdote Vicente Rebollo Mozos obispo de Tarazona el martes 28 de junio de 2022, después de ostentar los cargos de vicario episcopal para Asuntos Económicos y Ecónomo de la Archidiócesis de Burgos.

El obispo electo de Tarazona, nacido en Revilla-Vallejera (Burgos), es licenciado en Teología Espiritual por la Facultad de Teología del Norte de España y fue ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1988.

Es diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y cuenta con un máster universitario en Investigación en Economía de la Empresa por la Universidad de Burgos.

Ha desempeñado su ministerio sacerdotal en la Archidiócesis de Burgos donde ha ejercido los siguientes oficios pastorales: vicario parroquial de San Pablo Apóstol; párroco de Canicosa de la Sierra y Regumiel de la Sierra; párroco de Tardajos, Rabé de las Calzadas y Villarmentero; arcipreste de San Juan de Ortega y secretario del Consejo Presbiteral.

Igualmente, ha ejercido como ecónomo diocesano de la Archidiócesis de Burgos desde 2007, Vicario Episcopal para Asuntos Económicos desde 2016, miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores, canónigo administrador capitular y Deán de la Catedral de Burgos desde 2021.

Además, es miembro del Ilustre Colegio de Economistas de Burgos desde 2009. También es presidente de la Asociación de Fieles 'Caballeros de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de la Madre de Dios'.