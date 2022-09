La familia del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo ha dirigido un escrito a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el que solicita el indulto parcial respecto de la pena de siete años y un día de prisión como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación incluida en la condena impuesta por el caso de los ERE confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS).

Se trata del segundo exalto cargo de la Junta de Andalucía condenado a penas de prisión en la denominada 'pieza política' de los ERE que formaliza la solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia después del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión en la misma causa y cuya familia registró su petición de indulto antes de que el Supremo hiciese pública la sentencia que ratifica las condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla.

La solicitud de indulto parcial, consultada por Europa Press y adelantada por 'eldiario.es', esgrime argumentos «de perspectiva humanitaria, de justicia material y de proporcionalidad» y se basa en buena medida en el voto particular a la sentencia de la Sala Segunda del TS de las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo, que defiende que los altos cargos ajenos a la Consejería de Empleo deberían haber sido absueltos del delito de malversación, uno de los dos por los que ha sido condenado --junto al de prevaricación-- por el 'caso ERE', al considerar que no hubo «dolo» en su actuación, ya que al situarse fuera de dicho departamento no participó en la ejecución de la fase final de los presupuestos.

"mayoría exigua" en el supremo

En este sentido, la petición de indulto de la familia de Vallejo no cuestiona que la sentencia del TS «cumple con los requisitos legales en su configuración técnica», pero se pregunta si «puede afirmarse que no han existido dudas en el seno del Tribunal en cuanto a la culpabilidad y a la procedencia de la pena privativa de libertad impuesta a Francisco Vallejo respecto del delito de malversación cuando dos de los cinco magistrados intervinientes han argumentado y suscrito con sus votos particulares la inexistencia de dicha culpabilidad y la no procedencia de la condena».

«El indulto solicitado se erige así como herramienta de corrección que permite salvar la circunstancia de que D. Francisco Vallejo sea condenado por una mayoría exigua expresiva de lo dudoso de la procedencia de una condena que debe pronunciarse más allá de toda duda razonable», añade la familia de Vallejo, que también subraya que está acreditado que el exconsejero, que fue presidente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta entre 2004 y 2009, no tuvo «ningún enriquecimiento personal como consecuencia de los hechos que sustentan la condena», así como que tampoco "ha habido lucro personal, ni familiar, ni de sus allegados,

ni conocidos".

