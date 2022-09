El Consell crea una unidad para estudiar infraestructuras "críticas" en cualquier emergencia y anticipar decisiones

La consellera de Interior, Gabriela Bravo, ha anunciado la puesta en marcha de una unidad de análisis y seguimiento para determinar la vulnerabilidad de las infraestructuras «críticas» ante cualquier tipo de emergencia, estudiar el comportamiento del fenómeno causante, anticipar decisiones, minimizar riesgos y planificar mejor la estrategia.

Así lo ha trasladado en una reunión con representantes de los Consorcios Provinciales de Bomberos y del cuerpo de bomberos forestales de la Generalitat. A preguntas de los periodistas, Bravo ha remarcado que la unidad no se crea a raíz del incidente del tren cuya circulación se vio interrumpida al toparse con el incendio forestal de Bejís (Castellón), donde resultaron heridos varios pasajeros, sino que se debe a la necesidad de fortalecer la respuesta al nuevo escenario multiemergencia que surge a raíz del cambio climático.

La nueva unidad se incorporará al puesto de mando avanzado (PMA) de cada emergencia y estará asentada en el 1·1·2, desde donde «determinará la vulnerabilidad de todas las posibles infraestructuras críticas que se puedan ver afectadas por cualquier emergencia».

Paralelamente, Bravo ha avanzado que se analizará el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana ante la previsión de continuar en «escenarios difíciles» en incendios e inundaciones. «La situación de multiemergencia exige una revisión», ha aseverado.

"nunca hemos dejado fuera a adif"

Respecto al incidente del tren, del que volverá a dar cuenta el lunes en Les Corts a la espera de recibir el informe definitivo del PMA, ha insistido en que la dirección de la extinción no avisó a Adif de las llamas porque «un incendio convencional se convirtió en tres horas en una tormenta de fuego» y pasó de 600 hectáreas calcinadas a 3.700. «Nunca, en ningún momento, hemos dejado fuera de ningún escenario a Adif», ha recalcado.

Según ha defendido, en tres horas se tomaron «muchísimas decisiones, decisiones importantes para salvar la vida de las personas», cuando «poblaciones tuvieron que ser evacuadas de forma rapidísima y el propio puesto de mando avanzado se vio envuelto por las llamas, con bomberos atrapados». Además, ha recordado que hay una investigación abierta, que ha pedido respetar, y que en el juzgado «se tendrá que determinar la causa-efecto».

La también titular de Justicia se ha preguntado qué habría pasado si el tren no hubiera circulado allí o «si nadie hubiera sembrado una situación de pánico» en el interior que dio lugar a que algunos pasajeros bajaran del convoy --cuando resultaron heridas--, además de recordar que «en otros vagones había gente tranquila y no pasó nada» y que este tren «no sufrió ningún daño por las llamas porque no estaban en la vía».

«No estoy señalando a nadie, pero es importante abrir todo el abanico», ha añadido en este punto, insistiendo en que fue un contexto de máxima complejidad en el que «pasó lo que pasó y no se tomó esa decisión porque se ocuparon en tomar otras decisiones».

Dicho esto, Bravo ha descartado que Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF) de la Generalitat no contemple específicamente avisar a Adif o Renfe: «Dice lo que dice, que el responsable de la extinción puede adoptar cualquier decisión dirigida a la protección de las personas o poblaciones».

Ha puesto como ejemplo que en otros incendios con riesgo inminente de fuego en la vía se avisó a los gestores ferroviarios, además de destacar que «en su momento» ya contactaron con Adif para que tomara medidas de limpieza y protección en el entorno de las vías de tren porque «ocasiona muchos problemas».

Durante la reunión, la consellera ha agradecido a los bomberos su gran trabajo durante este verano. «Se han jugado la vida todos los días por nuestro patrimonio natural y por las vidas. Muchos renunciaron a sus vacaciones para sumarse, lo que demuestra su espíritu de servicio publico y solidaridad», ha manifestado.