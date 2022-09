Moreno expresa máximo respeto a la sentencia del Supremo sobre los ERE, "con argumentos muy duros y contundentes"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su «máximo respeto» a la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la condena a seis años de prisión por malversación al expresidente de la Junta José Antonio Griñán por el caso de los ERE que, a su juicio, recoge «argumentos muy duros y contundentes».

Moreno se ha pronunciado de este modo en unas breves declaraciones a los periodistas a su entrada al salón de plenos del Parlamento andaluz para someterse a la primera sesión de control al gobierno de la legislatura, durante la que no ha hecho referencia alguna al caso de los ERE durante su debate con los diferentes grupos políticos.

«Hay argumentos muy duros y muy contundentes. No discuto ni cuestiono las sentencias judiciales cuando me gustan y cuando no me gustan, por tanto máximo respeto a la sentencia», se ha limitado a señalar el jefe del Ejecutivo andaluz.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, sí fue más explicíto este miércoles al pedir al PSOE-A que pidiera ya «perdón» a los andaluces por el caso de los ERE tras la sentencia del Supremo que refleja que «no hubo voluntad política» de evitar esos graves hechos.

En opinión de Sanz, en la sentencia hay una serie de consideraciones que todavía generan más «preocupación y alarma» sobre lo ocurrido, como que se defina el caso de los ERE como un hecho «sin precedentes en la historia democrática» de España.