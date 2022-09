Merino sobre los apoyos a Somos Cs: "Respeto la opinión y la idea que tiene cada uno de lo que es bueno para el partido"

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, Ruth Merino, ha indicado este miércoles, respecto a la adhesión de ediles de este partido en la provincia de Alicante al manifiesto Somos Ciudadanos, que respeta «mucho la libertad de las personas» y así «la opinión y la idea que tiene cada uno de lo que es bueno para el futuro del partido».

La síndica ha considerado que «en cualquier foro y también en un partido político» cada uno puede «mantener su opinión» con «respeto» y con «educación».

Ruth Merino ha dicho que «todas las aportaciones mientras sean hechas desde el respeto y desde las ganas de aportar y de construir y no de dividir pueden acabar construyendo y no dividiendo», además de señalar que desconoce si en el seno del grupo parlamentario de Cs en la Cámara autonómica se ha sumado alguien a este manifiesto.

La representante de Cs se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión que su grupo parlamentario ha mantenido con motivo del inicio del curso político, preguntada por la adhesión de una veintena de concejales de Cs de poblaciones de Alicante a Somos Ciudadanos y la petición de dimisión de Inés Arrimadas.

«Yo respeto mucho las libertades, como he dicho. No lo digo por decir. Respeto mucho la libertad de las personas y en cualquier foro y también en un partido político, sean afiliados, cargos o altos cargos, me parece que está bien, con respeto y con educación, que cada uno mantenga su opinión», ha respondido.

«Por lo tanto, yo respeto la opinión de cada uno», ha insistido Merino. «Ese manifiesto está ahí, hay gente que lo apoya y yo no puedo más que respetar su opinión y la idea que tiene cada uno de lo que es bueno para el futuro del partido», ha agregado.

Preguntada por si ese manifiesto y las uniones a él pueden generar en Cs división entre quien lo apoya y quien no, la portavoz de la formación en Les Corts ha aseverado que «todas las aportaciones, mientras sean hechas desde el respeto y desde las ganas de aportar y de construir y no de dividir pueden acabar construyendo y no dividiendo».

Ruth Merino ha apuntado que en ocasiones «este tipo de movimientos sirve para reforzar de cara al futuro un proyecto» aunque «muchas veces la imagen que se da es una» y ha detallado que no tiene conocimiento «de que se haya adherido nadie» de Cs en Les Corts Valencianes.

La síndica ha insistido en su «respeto absoluto» a las decisiones que cada uno tome y ha subrayado que lo que a ella le importa es que los miembros de su partido en el Parlamento autonómico estén «trabajando juntos con unas ideas que no cambian porque al final los problemas son más bien orgánicos y de organización de partido».

"unidos"

«Pueden ser de directiva o no. Pueden ser de muchos tipos», ha apostillado, al tiempo que ha declarado que lo que a ella le interesa es que del grupo parlamentario y de la reunión de este lunes salgan «aspectos propositivos» y que sus integrantes estén «unidos» en ese trabajo.

«Creo que defendemos los mismos valores, las mismas ideas y la misma forma de hacer política. Y eso es lo que a mí me importa», ha insistido Merino, que ha añadido que no desconoce si detrás de las adhesiones hay cantos de sirena.