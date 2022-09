El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado «vergonzoso» que el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, diga que algunas competencias del Estatuto de Gernika pendientes de transferir a Euskadi «no tienen importancia», y ha instado al PSOE a «cumplir la ley».

Esteban se ha referido así, en una entrevista concedia a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las declaraciones de Andueza del pasado fin de semana, en las que dijo que las transferencias restantes del Estatuto «no son fundamentales».

«Me parece vergonzoso que se diga que no tienen importancia. ¿No dicen una y otra vez que hay quye cumplir la ley? Pues que la cumplan también en esto. Da igual que tengan importancia o no. Es la ley, y la sociedad vascas dice una y otra vez elecciones tras elecciones que quiere que se cumpla el Estatuto y que se amplíe el autogobierno. ¿Cómo se pueden negar a eso por parte de algunos representantes políticos vascos? A decir verdad se me hace incomprensible», ha lamentado.

En todo caso, el dirigente del PNV ha dicho que, aunque existan «resistencias» por parte del Gobierno de España con las materias pendientes de transferir, «estoy esperanzado en que algo se puede mover, no como para quer se cumpla el calendario, porque está muy atrasado y quedan muchas competencias, pero queremos pensar que se pued dar algún que otro avance de aquí a diciembre, enero o febrero, de lo contrario, habrá problemas».

En este sentido, ha manifestado que, cuando llega el momento en el que se deben aprobar los Presupuestos Generales del Estado, «normalmente tratamos de que cosechar algo». «Es una pena tener que andar así, porque son cosas que aparecen en la ley y deberían llegar voluntariamente, pero si hay que presionar, hablar, negociar y empujar, así lo haremos», ha asegurado.

Por último, Esteban ha reconocido que en la sociedad vasca en general existe «un sentimiento de »enfado y de 'pero esto qué es'«, por la demora del Gobierno en transferir las competencias pendientes, aunque ha considerado que »en política hay que tener una visión amplia, ver la situación y leer los tiempos".