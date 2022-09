La Comunidad ve "interesante" la propuesta del PSOE de abrir colegios once meses pero expresa dudas sobre el horario

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha calificado de «interesante» la propuesta del PSOE de abrir los centros educativos durante once meses, de 7 a 21 horas, con actividades pero expresa dudas sobre si los alumnos deben pasar tantas horas en los mismos.

Preguntado por la propuesta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha recordado que al inicio de curso la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció que el Ejecutivo estudiaría la posibilidad de ampliar más días el curso escolar.

«En ese contexto, de lo anunciado por la presidenta, la propuesta del señor (Juan) Lobato es interesante porque va en esa dirección. El problema es que no debemos perder la pista de que la función principal de los colegios es la enseñanza. No cabe la menor duda que tienen un componente de conciliación pero nunca podemos perder de vista que lo esencial es la enseñanza», ha remarcado.

Así, ha indicado que lo ha propuesto Lobato, en el Debate del Estado de la Región, es en «materia de conciliación» y lo comparten pero, por otra parte, dudan de si es bueno que esos once meses los niños estén de 7 a 19 horas en los centros educativos. «¿Eso es bueno? No lo sé, no lo sé», ha declarado.

Ossorio ve positivo que los padres tengan la opción de acogerse porque «muchas familias no tienen más remedio», pero no considera bueno que los alumnos estuviesen durante once meses al año «desde las siete de la mañana a las siete de la tarde en los centros».

«Como dijo la presidenta es una propuesta interesante. Vamos a ver lo que podemos hacer en esta materia. Yo les quería recordar por otra parte que nosotros tenemos planes de refuerzo en nuestros centros educativos ya, y además este año los hemos incrementado desde el punto de vista presupuestario y de beneficiarios», ha apuntado.