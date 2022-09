La presidenta de Más País Andalucía y propuesta como portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha asegurado este martes que «no considero para nada rotas las relaciones» en el seno del grupo parlamentario por el hecho de que IU y Más País Andalucía hayan propuesto que Gómez sea la representante de la coalición en la Mesa del Parlamento en lugar de la parlamentaria Alejandra Durán, quien hasta el momento ha ejercido ese papel y es de Podemos.

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, Gómez ha apelado a «dejar de dar tanta transcendencia a algo que a la ciudadanía le interesa tan poco», mientras que se ha mostrado convencida de que «los diputados tenemos que trabajar juntos y lo vamos a seguir haciendo».

La presidenta de Más País Andalucía ha esgrimido sobre el reemplazo de Durán por ella misma en el órgano de gobierno del Parlamento que «en realidad los puestos no son de los partidos, son de Por Andalucía», mientras que ha esgrimido que esa sustitución «es una decisión de la coalición de partido, no se ha tomado en el seno del grupo parlamentario».

«La polémica se puede crear en los medios, pero dentro del grupo no hay», ha proseguido argumentando Gómez, convencida de que «lo importante es hablar de lo que le preocupa a la ciudadanía» tras afirmar que «estoy segura de que muchos ciudadanos no saben lo que es la Mesa».

La próxima portavoz adjunta de Por Andaulucía ha explicado que «se convocó a una reunión y Podemos no vino a la que se decidió ese cambio», para apuntar seguidamente que en ese caso «si Podemos hubiera estado presente y tenía algo que decir lo hubiera dicho en los espacios» de coordinación.

«Cuando te presentas en coalición las siglas de tu partido quedan en un segundo orden», ha argumentado Esperanza Gómez, quien ha sostenido que «la coalición tiene que definir las políticas» por cuanto «nos dotamos de unas reglas antes de las elecciones».

Tras poner de manifiesto el ejemplo de Equo, un partido de la coalición que no tiene diputado que le represente en el grupo y que ello no será óbice para que «tenga mucho que decir Equo en políticas verdes aunque no tenga diputados presentes en las Cinco Llagas», la presidenta de Más País Andalucía ha señalado que «el grupo parlamentario está para cumplir, para ser el brazo ejecutor de las políticas de la coalición».

Gómez ha apelado al hecho de que «en un documento que firman todos los partidos ceden parte de su autonomía y cuando lo haces lo haces en aras de un fin común, pensando siempre en sumar».

La diputada de Por Andalucía ha reconocido que «la puesta en marcha de un grupo (parlamentario) no siempre es fácil», antes de insistir en que «tampoco tiene que ser definitivo» el cambio de Alejandra Durán por Esperanza Gómez en la Mesa del Parlamento.