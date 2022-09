Andueza dice que si el PNV está "dispuesto a abrir la caja de Pandora del derecho a decidir" tendrá enfrente al PSE

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido que si el PNV está «dispuesto a abrir la caja de Pandora del estatus y del derecho a decidir, tiene perfecto derecho, pero tendrá que saber que tendrá enfrente siempre al Partido Socialista de Euskadi».

En una entrevista a 'El Diario Vasco', recogida por Europa Press, el dirigente socialista defiende además que, ante la situación económica generada, Euskadi «dispone de una gran ventaja, y es que tiene una gran capacidad para completar con otras actuaciones las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de España». «El Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE está haciendo un esfuerzo enorme para activar medidas que no se han puesto en marcha en otros ámbitos», valora.

En este contexto, defiende que lo que le interesa a la ciudadanía vasca y al tejido productivo de Euskadi es que los gobiernos estén «centrados en eso, en tomar medidas para que Euskadi y España salgan adelante».

«La gente no está centrada o preocupada si vienen o no las transferencias, la gente está preocupada en que acertemos para salir de la crisis», argumenta, al tiempo que rechaza que haya un problema en lo que respecta al cumplimiento del Estatuto.

Transferencias

Según indica, el PNV sabe que hay determinadas competencias que están en el Estatuto que tienen un encaje jurídico «muy complicado» y que, «legalmente, va a ser muy difícil que puedan venir o puedan ser transferidas». «El PNV lo sabe y si fuera sincero no estaría constantemente poniendo una queja continua y colocándola encima de la mesa... Hay encajes jurídicos que son viables. Y otros menos, pero no creo que las transferencias que quedan pendientes sean fundamentales para el desarrollo de nuestro país», expresa.

Cuestionado por posibles acuerdos de gobierno con EH Bildu, Andueza dice que está descartado ya que los socialistas tienen «muy claro que en estos momentos la situación no es la adecuada para firmar acuerdos de gobierno con ellos».

«A la izquierda abertzale le queda un recorrido muy grande que hacer. Ellos son conscientes y en sus manos está hacer los pronunciamientos que tienen que hacer y dar los pasos que tienen que dar», añade.

Asimismo, afirma que si Andoni Ortuzar está «dispuesto a abrir la caja de Pandora del estatus y del derecho a decidir, tiene perfecto derecho pero tendrá que saber que tendrá enfrente siempre al Partido Socialista de Euskadi».

Por otro lado, y cuestionado por si habría que topar los precios de los productos básicos como ha propuesto Yolanda Díaz, Andueza indica que «debemos ser serios». «Es una cuestión que no está regulada, no se puede intervenir. No podemos provocar un perjuicio, en especial a los pequeños productores, que sufren un incremento de sus gastos por el consumo de la energía. No vale ni la demagogia ni las ocurrencias», critica.

A su juicio, la propuesta realizada por la vicepresidenta segunda es «un intento de llamar la atención». «Pero en política, como decía Tarradellas, se puede hacer de todo menos el ridículo», zanja.