El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana del Ayuntamiento de València, Sergi Campillo, ha asegurado este jueves que el desprendimiento este miércoles de la rama de un ficus del Parterre, que causó cuatro heridos, «no era previsible» y ha asegurado que no se descarta descargar un posible sobrepeso del árbol monumental para garantizar la seguridad de los usuarios del jardín.

«Siempre actuamos desde los servicios técnicos de Jardineria cuando se detecta un riesgo para las personas, pero en este caso, no era así», ha dicho el vicealclade, que ha lanzado un «mensaje de tranquilidad» sobre los árboles monumentales, «que se revisan todos los años». No obstante, ha indicado que «evidentemente, a partir de este suceso, seguramente lo que haremos es volver a revisar todas las higueras australianas tan representativas que tenemos en algunos barrios de la ciudad, como el jardín en la Glorieta o también en la Gran Vía Fernando el Católico».

La revisión será para establecer «si hay que hacer alguna actuación concreta para descargarlos». «Quiero recordar y reiterar que todos los años se revisan los árboles monumentales por el personal especializado que, además, tiene mucha experiencia en la gestión del arbolado de esta ciudad . Evidentemente la caída de ramas árboles y palmeras es un fenómeno inherente a tener un gran parque de arbolado urbano; pasa en todas las grandes ciudades: sin más lejos hace un año, en julio, también se dio un caso similar de esta misma especie en Alicante», ha detallado.

Así lo ha indicado tras el incidente, que está siendo evaluado por parte de los técnicos del servicio de Jardinería Sostenible y de la contrata de mantenimiento de los jardines de la zona sur, que desde ayer están investigando las probables causas de la caída de la rama. Campillo apuntó este miércoles a las últimas olas de calor que, según ha indicado este jueves, seguramente se han combinado con algunos patógenos que estaban en la zona de unión entre la rama y el tronco y que «no se pueden observar desde el exterior».

Revisión general

«En todo caso, los técnicos de Jardinería están evaluando el estado general del árbol. Evidentemente algunas ramas han quedado dañadas por la caída de esta rama principal y, por tanto, habrá que podarlas para dejarlas en buen estado. También se va a volver hacer una revisión general», ha indicado el edil, que ha subrayado que, de todas formas, «le tocaba ahora porque se acerca el 9 d'Octubre y la Procesión Cívica pasa por este punto».

En este sentido, ha recordado que la inspección se hizo el año pasado también en octubre y se podó en abril. Asimismo, ha apuntado que si es necesario «habrá que descargar de algún posible sobrepeso que pueda tner en alguna parte del árbol para garantizar seguridad de las personas usuarias del jardín del Parterre».

«Quiero también aclarar que el Ayuntamiento está trabajando desde el área de Urbanismo; ayer tuve una conversación con mi compañera, la vicealcaldesa Sandra Gómez, sobre un proyecto de restauración y de acondicionamiento de la zona que ocupaba la antigua gasolinera, que por fin ya se está desmantelando», ha subrayado.

En esta línea, ha hecho hincapié en que ha sido el gobierno del Rialto «el que ha iniciado los trabajos de desmantelamiento de esa gasolinera. Ahora se está trabajando en un proyecto para reacondicionar toda esa zona y desde el servicio de Jardinería Sostenible vamos a a colaborar para poder realizar un proyecto adecuado a la monumentalidad de este ficus, que es uno de los más representativos de la ciudad de València».

Riesgo cero no existe

Según Campillo, «hay que ser conscientes de que el riesgo cero no existe, y que tanto los servicios de mantenimiento y de vigilancia funcionan, pero ese mantenimiento no puede llegar a la perfección porque estamos hablando de árboles, de seres vivos que también padecen enfermedades, envejecen y puede haber alguna debilidad no detectable de manera externa».