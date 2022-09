El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha hecho entrega a varias entidades sociales de una placa en reconocimiento a la «generosidad y solidaridad» con los refugiados ucranianos que ha hecho extensivo a los ciudadanos.

También ha trasladado su agradecimiento a otras iniciativas que «no por menos estructuradas dejan de ser menos solidarias» y que se han volcado con estas personas que han venido huyendo de la guerra en su país.

«Los zaragozanos se han volcado en acogerlos y tienen matrícula de honor en hospitalidad y solidaridad» ha enfatizado Azcón para añadir que las instituciones y las entidades, junto con numerosas asociaciones y los propios ciudadanos «en apenas días» se tejió una red de apoyo a Ucrania de la que «podemos sentirnos orgullosos».

Desde el inicio de la invasión de Ucrania por el ejército de la Federación Rusa han llegado a Zaragoza alrededor de 800, aunque algunos han vuelto a su país, y de las 4 viviendas iniciales que se habilitaron en la actualidad hay 34 cedidas a familias.

Asimismo, sigue abierta la cuenta corriente donde se pueden hacer donaciones para las familias refugiadas, que tiene más de 160.000 euros, y la mayor parte se destinará a trabajar en el país de origen con un programa de Aldeas Infantiles SOS.

Las entidades

Precisamente, Aldeas infantiles SOS es una de las entidades que ha recibido este reconocimiento junto a Fundación Ibercaja, Hiberus y Fundación Federico Ozanam, de la mano de la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón y la Casa de las Culturas.

A todas ellas se les ha reconocido su implicación en la acogida e integración de la población ucraniana durante un acto organizado en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial en el que se han dado a conocer los resultados de las diferentes campañas de apoyo a esta causa impulsadas o apoyadas por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón.

Jorge Azcón ha recordado que, desde el inicio de la invasión rusa, Zaragoza se ofreció como ciudad de acogida y ha elogiado el trabajo desplegado por la Casa de las Culturas y la solidaridad mostrada por el tejido social y empresarial.

Según datos del Padrón Municipal, la población ucraniana residente en Zaragoza es de 1.855 personas, de las cuales 780 han llegado a la ciudad a lo largo del año 2022. Entre ellas hay un amplio porcentaje de mujeres y menores de edad.

Recaudación

A los pocos días del inicio de la guerra, el Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Ibercaja ponen en marcha una campaña solidaria con el objetivo de financiar dos proyectos a través de Aldeas Infantiles SOS: uno para el abastecimiento de ayuda humanitaria en la zona de conflicto y en las áreas fronterizas; y otro de carácter local, para la acogida de familias refugiadas en la capital aragonesa.

Durante estos seis meses, se han recaudado 166.317 euros a través de esta iniciativa apadrinada por el futbolista Ander Herrera, quien realizó una generosa aportación. El Ayuntamiento de Zaragoza ha donado 20.000 euros, Fundación Ibercaja sumó 10.000 e Ibercaja

Banco 10.000 euros, a través de los fondos de inversión y planes de pensiones sostenibles y solidarios.

La campaña sigue abierta y se puede colaborar a través de la plataforma 'https://juntoshacemosmas.fundacionibercaja.es/'. En ella se puede encontrar la información completa de los proyectos y efectuar la transferencia económica, que se dirige directamente

al número de cuenta de Aldeas Infantiles SOS 'ES61 2085 0360 6403 3021 8586'. También se puede a través de BIZUM en el número 01272.

Viviendas

Uno de los principales esfuerzos del Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento ha sido la disposición de viviendas para la acogida de familias refugiadas. En el mes de marzo, el consistorio cede 4 pisos para algunas de las primeras personas que llegan a Zaragoza.

En la actualidad son 34 las viviendas habilitadas para esta causa a través de la iniciativa municipal. De ellas, 20 han sido captadas a través del proyecto Zaragoza Acoge, que el Ayuntamiento lanza en colaboración con la Fundación Federico Ozanam, dirigido a la formación de una bolsa de viviendas en las que alojar a familias refugiadas.

Son cedidas por propietarios particulares que reciben a cambio un alquiler social con garantía de cobros. Las personas interesadas en ceder viviendas vacías a Zaragoza Acoge pueden solicitar

información a través del teléfono 976 44 71 91, en el correo 'zaragozaacoge@ozanam.com' o de manera presencial en la calle Boggiero, 66.

31 ucranianos contratados por hibeurs

También ha obtenido sus frutos el proyecto Looking For Future, promovido por la empresa aragonesa Hiberus, en este caso con el objetivo de dar una oportunidad laboral a las personas procedentes de Ucrania. Desde el mes de abril, han sido contratadas 31 personas, 17 de ellas en Zaragoza y otras 14 a distancia desde Ucrania, al no haber podido abandonar el país por el momento.

La empresa aragonesa, puntera en el sector tecnológico, sigue abierta a la incorporación de perfiles diversos, con diferentes niveles de capacitación y con nociones básicas de inglés, abriendo así a estas personas la oportunidad de construir un proyecto de vida

estable, con una integración social y laboral.

A quienes deseen regresar a Ucrania en el futuro, se les facilita el traslado para poder ejercer sus funciones desde allí, manteniendo la misma posición laboral.

Es el caso de la ucraniana, Aleksandra Kravschenko, que ha contado que está «encantada» de trabajar en esa empresa, donde busca ucranianos para ayudarles en la búsqueda de empleo y facilitar los contratos". Son 17 personas en Zaragoza y otras tantas trabajan desde Ucrania y otra en Portugal, ya que el trabajo se puede desempeñar en remoto.

Toda la información se puede consultar en la web 'www.hiberus.com/ukraine', tanto en inglés como en ucraniano.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón, Alina Klochko, ha relatado que los refugiados están contentos de estar en Zaragoza porque «no suenan las sirenas ni caen bombas y los hijos están tranquilos». Los niños se integran «muy bien y aprenden más rápido que sus padres el idioma» y ha agradecido que se haya recibido apoyo para hacer cursos de español porque es «fundamental para integrarse y encontrar trabajo, que es la aspiración de todos ellos. »Se esfuerzan y la mayoría están contratados", ha añadido.

Asimismo, ha comentado que últimamente se vuelven a Ucrania por distintas razones como que se sienten culpables de haber dejado a sus esposos e hijos mayores de edad o no se pueden acostumbrar porque todo es distinto. «El problema --ha incidido-- es para quien no tiene su casa porque está destruida y vuelve a las casas temporales que se han levantado». «Todos dicen que Zaragoza es maravillosa, abierta y quiere estar aquí y agradecemos mucho la solidaridad de los zaragozanos».

Servicios municipales

Estas iniciativas de las entidades se suman a la acción municipal que el Ayuntamiento ha emprendido, desde diferentes áreas, para facilitar la acogida e integración de la población ucraniana.

Desde marzo, la Casa de las Culturas y la Solidaridad ha realizado 60 servicios de intérprete en lengua ucraniana, lo que supone haber multiplicado por 6 la cifra de todo el año 2020.

Desde este recurso municipal ubicado en la calle Palafox también se presta apoyo psicosocial, asesoramiento jurídico y alojamiento temporal en los casos que lo necesitan.

Además, a través del Patronato de Educación y Bibliotecas, las escuelas infantiles municipales han puesto a disposición 40 plazas para niños y niñas procedentes de Ucrania. La Universidad Popular de Zaragoza ha impartido cursos de español para ucranianos.

También las piscinas municipales han ofrecido abonos gratuitos para familias refugiadas y los servicios sociales han facilitado su acceso a las ayudas de urgencia.