Mazón propone bajar al 3% el impuesto de la vivienda a las rentas inferiores a 30.000 euros anuales

El presidente del PPCV Carlos Mazón ha propuesto reducir al 3% el impuesto de la vivienda a todas las rentas inferiores a 30.000 euros brutos anuales. Esta propuesta se suma a la reforma fiscal que planteó hace casi un año.

En una rueda de prensa este miércoles en València, Mazón ha señalado que la reunión que ha mantenido esta mañana el comité de dirección del PPCV ha fijado como principal prioridad centrar el foco en «la mejora de la sanidad y las medidas para luchar contra el empobrecimiento de la gente por la inflación, la cesta de la compra y la tributación excesiva que ahoga a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana».

El líder popular ha indicado que «el PPCV es el único partido que ha propuesto una rebaja progresiva del impuesto de la vivienda, el ITP». «El tipo actual está al 10%. Esto no se puede sostener. Proponemos que tenga una bajada generalizada y que sea un impuesto progresivo, especialmente para las rentas más bajas. Hay que bajarlo desde el 9% hasta el 3% en función del coste de la vivienda».

«Por eso, a la propuesta de aplicar un tipo superreducido y una rebaja del 70% para jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas, municipios con riesgo de despoblación y victimas violencia de género, ahora añadimos también a las rentas bajas inferiores a 30.000 euros. Es decir, una rebaja del 10 al 3% para todas las personas que tengan ingresos bajos», ha señalado.

Con esta propuesta, Mazón busca «exprimir al máximo toda la capacidad fiscal a nivel autonómico y hacerlo de manera justa, progresiva y concretándolo con cifras y datos concretos y no con anuncios que nadie sabe cuándo va a llegar».

«Desde el PPCV vamos a insistir con la reforma fiscal para los salarios más bajos y para los que más lo necesitan porque la pobreza está subiendo en la Comunitat Valenciana, y por eso volvimos a presentar ayer en Les Corts nuestra propuesta fiscal íntegramente», ha añadido.

Mazón ha criticado que las propuestas de rebaja fiscal del PPCV «han venido recibiendo el no sistemático del Consell». «No vale anunciar bajadas de impuestos sin concretarlas, sin decir a quién van a afectar. No vale anunciar bajada de impuestos cuando hace unas semanas se ha aprobado la tasa turística y otras tasas. Hay que aliviar más a quien más lo necesita, a quien tiene los salarios y rentas más bajas», ha aseverado.

Cogeneración

Por otra parte, Mazón ha señalado respecto a las medidas de ayuda a la cogeneración anunciadas por Sánchez que "no sabemos cuánto va a durar ni desde cuándo se va a aplicar ese descuento por la subida del precio del gas.

«No podemos más que dar la bienvenida a Sánchez a la recepción del adecuado tratamiento a la cogeneración a las azulejeras básicamente. Solo aciertan cuando rectifican y se suman a nuestras propuestas. Pero nos gustaría más concreción, desde cuándo, cuánto va a durar o si tendrá efectos retroactivos. No sabemos mucho más porque no nos lo ha contado. Pedimos que incluya el sector cerámico como un sector estratégico porque no está entre los sectores prioritarios y Puig no lo ha conseguido», ha manifestado.