Más de 803.000 alumnos iniciarán el curso en la Comunitat Valenciana con un "significativo aumento" en Bachillerato y FP

Un total de 803.860 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP) comenzarán el curso el próximo lunes, 12 de septiembre, en la Comunitat Valenciana. Esta cifra supone un incremento del 0,2% --1.858 estudiantes en términos absolutos-- respecto al año anterior.

Por etapas, continúa la tendencia a la baja de la última década en las iniciales por el descenso de la natalidad. Por ello, se reduce el alumnado de Infantil y Primaria, que pasa de 412.436 en 2012-2022 a los 403.700 del curso que ahora arranca. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se sube de 216.216 a 218.704. El mayor aumento se produce en la educación postobligatoria: Bachillerato, que gana casi 3.000 alumnos, hasta los 62.613, y FP, que crece algo más de 5.000 estudiantes, el mayor ascenso y aún con datos provisionales.

«Esto es consecuencia de que estamos combatiendo el abandono escolar. Cuando el alumnado acaba la ESO opta por Bachillerato o FP y, además, en este último caso, el incremento es significativo porque muchas personas de mayor edad están volviendo a estudiar y subiéndose al tren de la FP, ya que saben que con esta formación tienen muchas posibilidades de encontrar empleo con condiciones de trabajo dignas».

Así lo ha manifestado la consellera de Educación, Raquel Tamarit, que ha presentado este miércoles las principales cifras del curso 2022-2023 en una rueda de prensa junto al secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, y el resto de cargos de su departamento.

En lo que respecta al profesorado, la plantilla aumenta un 1% con respecto al curso pasado y queda fijada en 78.659 docentes, ha expuesto Tamarit, quien ha subrayado que en los últimos ocho cursos hay 14.839 profesionales más en el sistema, un incremento del 23%.

Consecuencia de esto, ha continuado, de cara al próximo ejercicio, habrá con un maestro o maestra de media por cada 12 alumnos en las escuelas y un profesor de media por cada 10 alumnos en institutos. En cuanto a las ratios, en Infantil y Primaria la media es de 19,4 alumnos por aula --baja un 1,3 respecto al curso pasado-- y en ESO y Bachillerato, de 26,6 alumnos (-0,8).

«Mientras otras comunidades mucho mejor financiadas que la Valenciana aprovechan que no hay covid para recortar, aquí no; debe ser cuestión de prioridades», ha aseverado.

La responsable de política educativa del Consell se ha referido también a las infraestructuras escolares y ha afirmado que la previsión es que a lo largo del curso haya 31 centros educativos e nueva construcción, diez de los cuales se estrenarán ya este lunes. «El 12 de septiembre, los 3.600 alumnos de una decena de centros educativos acudirán a sus nuevas aulas», ha insistido.

Tamarit ha enfatizado las medidas de ahorro para las familias y colectivos más vulnerables en un contexto económico actual complicado y ha reclamado «no meter a todas las comunidades autónomas en el mismo saco».

«Nos dejaremos la piel para que los gastos en educación no afecten a la economía familiar. Las familias valencianas no van a tener que hacer frente a ese gasto brutal de otras comunidades. El País Valencià no puede compararse con cualquier otra autonomía», ha sentenciado la consellera aludiendo a «tres puntales»: el banco de libros gratuitos Xarxa Llibres, las ayudas de comedor escolar

--incluyendo el programa piloto de desayunos saludables que se va a poner en marcha-- y la gratuidad del tramo de Infantil de 0-2.

Precisamente, sobre la enseñanza infantil, la consellera ha remarcado que, «a pesar del intenso descenso de la natalidad en la última década, el aumento del alumnado escolarizado en todo el tramo 0-3 años es una realidad y muy especialmente en el tramo de 2 años, el que más demandan las familias». «Eso es ya una realidad gracias a que, en cursos pasados, activamos una serie de medidas que este curso se generalizan con la gratuidad universal de la escolarización en este tramo de edad», ha valorado.

Y ha agregado: «La comparativa muestra la repercusión social positiva que ha generado. En el año 2015, en Infantil de 2 años, del total de población de esa edad, había un 42,8% de escolarizados. Este curso tenemos un 82,8% de alumnado de 2 años escolarizado del total de niñas y niños de esta edad. Hemos subido la tasa de escolarización la friolera de 40 puntos».

Tramo 1 a 2 años

Sobre los planes del futuro y la posibilidad de extender la gratuidad en el tramo 1-2, tanto Tamarit como Soler han coincidido en decir que es un objetivo que habría que aplicar de «manera progresiva» y con el horizonte de la próxima legislatura.

"El objetivo del Botànic ha sido siempre la universalización de esa etapa educativa que es tan importante en nuestras vidas. Para que las cosas se hagan bien y tengan impacto positivo en todos, también en la red de escoletes, ha de ser de manera gradual. Para llegar al

punto de universalizar el tramo 2-3 se ha tenido que hacer un trabajo poco a poco y en el caso de 1 a 2 entendemos que no se podría hacer abriendo aulas en los colegios públicos (CEIP), sino con escoletes de la Generalitat o contando con el apoyo inestimable de la red privada", ha razonado.

El curso 2022-2023 estará marcado por la reforma educativa en el ámbito español en la que la Comunitat Valenciana se siente «cómoda», ya que se plantea «una metodología que aquí ya se ha ido aplicando gradualmente, con la codocencia, la innovación, la enseñanza interdisciplinar, la potenciación de la FP o el apoyo emocional al alumnado», ha defendido Tamarit.

En este sentido, el secretario autonómico ha enumerado algunas iniciativas previstas, entre ellas la campaña de sensibilización que se lanzará en otoño para el empoderamiento del alumnado, especialmente de los institutos, con talleres impartidos por psicólogos y material didáctico. También se han diseñado cursos específicos para el profesorado al respecto, así como un congreso de expertos que celebraremos en noviembre.

Asimismo, ha dicho que en los centros sigue aumentando el personal orientador en un 15,3% con respecto al curso pasado y también de personas educadoras de Educación Especial, en un 5,8%.

«Si el curso pasado aumentamos en personal orientador en los centros y creamos las unidades especializadas de orientación, este curso introducimos en estas unidades nuevas figuras: personas orientadoras sociales, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas», ha apostillado.

Asimismo, la Conselleria activará el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia, conformado por representantes de Educación, Igualdad y Políticas Inclusivas, Justicia, Sanidad, administraciones locales, personalidades de prestigio y representantes de colectivos sociales.

Por otro lado, se establece un nuevo proyecto conjunto que engloba cuatro programas bajo el mismo paraguas para trabajar expresiones artísticas y comunicativas con el alumnado. Se trata de 'escolART', que está integrado por 'L'escola canta', 'L'escola dansa', 'L'escola fa teatre' y 'L'escola fa ràdio'.