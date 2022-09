Por Andalucía acusa a Moreno de aplicar un "rodillo con pinchos" contra la oposición y no actuar ante problemas urgentes

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha acusado este miércoles al Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno de aplicar un «rodillo con pinchos» contra la oposición en la Cámara autonómica, así como le ha afeado su «inactividad» ante «problemas muy urgentes» que se dan en el actual contexto de situación «excepcional» marcada por cuestiones como la elevada inflación.

En su primera rueda de prensa en el Parlamento del nuevo curso político, la representante de Por Andalucía ha sostenido que en su coalición --conformada por formaciones de izquierda como IU, Podemos y Más País Andalucía-- están «en disposición» de confirmar que no se equivocaban cuando advertían de que había mucha «impostura» y «estrategia electoral» en la «supuesta moderación», los planteamientos de «diálogo, consenso y formas amables tendentes a hacer una política cercana, de mano tendida al resto de la sociedad» y a las demás formaciones políticas que trataba de exponer el candidato a la reelección como presidente de la Junta en la campaña de las pasadas elecciones del 19 de junio, Juanma Moreno.

En esa línea, ha señalado que, mientras que Moreno «decía en la campaña que no tomaría ninguna decisión que no contara con el consenso del sector al que afectase» la misma, y que «no haría el uso de la mayoría absoluta que se había hecho en otras épocas, que no impediría el ejercicio del trabajo de la oposición y la labor de construcción colectiva de grandes consensos», en la reunión de la Mesa del Parlamento convocada este miércoles para fijar el orden del día del próximo Pleno «probablemente se acabe convirtiendo en realidad el cupo de iniciativas más pequeño para la oposición en el Parlamento en sus 40 años de historia».

Inmaculada Nieto ha advertido así de un «rodillo con pinchos» pensado por parte del Gobierno andaluz «para que, incluso en una correlación de fuerzas de mayoría absoluta del PP, la oposición no ejerza debidamente su labor de fiscalización o de propuestas alternativas a lo que el Gobierno ponga sobre la mesa».

Además, la portavoz de Por Andalucía ha criticado que, este verano, «por primera vez en los últimos diez años se le denegó una prórroga» a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida en este caso «por los sindicatos de trabajadores de la enseñanza de Andalucía para la bajada de ratios escolares».

Reunión con moreno

Asimismo, de cara a la reunión que el presidente de la Junta ha convocado para este jueves con los portavoces de los grupos parlamentarios, la representante de Por Andalucía ha indicado que su coalición irá a ese encuentro con Juanma Moreno a «oír lo que tenga que plantearnos de algunos temas», al tiempo que le plantearán «la preocupación que tenemos respecto a los primeros compases de la legislatura, de su inactividad respecto a problemas muy urgentes», y la «continuidad que da a la manera de proceder de la pasada legislatura».

Al respecto, Nieto ha sostenido que dicho proceder, «aunque le haya dado un rédito electoral» a Moreno y al PP-A, «a Andalucía le está haciendo mucho destrozo», y ha advertido de que «la cuerdecita de seguir tirando sobre lo malo que es el Gobierno central», y «poner a disposición otra vez las instituciones andaluzas» del líder nacional del PP, antes Pablo Casado y ahora Alberto Núñez Feijóo, «no le sirve absolutamente para nada» ni a las familias ni al tejido productivo andaluz, en un contexto de «tensión inflacionista, de encarecimiento de la vida, de desmantelamiento y debilitamiento de servicios públicos como sanidad y educación», y de «listas escalofriantes de espera en dependencia, de 621 días para que alguien sea atendido».

«Hay que sacar ya de la escena el punto electoral», ha aseverado en esa línea Inmaculada Nieto, que ha agregado que «ya ha habido elecciones, y ahora hay que tomar decisiones» sobre «prioridades» a juicio de Por Andalucía.

Rebajas fiscales

Por otro lado, a la pregunta de si desde Por Andalucía estarían dispuestos a apoyar rebajas fiscales de la Junta en el actual contexto excepcional, su portavoz parlamentaria ha remarcado que desde Unidas Podemos por Andalucía ya realizaron en la pasada legislatura «planteamientos de modulación y rebajas fiscales» que fueron «debatidas y rechazadas» en la Cámara, aunque luego fueron rescatadas por el Gobierno autonómico para aplicarlas".

La portavoz de Por Andalucía ha remarcado en esa línea que desde la confluencia de izquierdas ya dijeron «qué actualización podíamos hacer de tasas e impuestos para, efectivamente, imprimirle progresividad y racionalidad al padrón fiscal y a lo que cada cual contribuye con él, y que no hubiese una amnistía que dejara fuera de la contribución solidaria de la ciudadanía al sostenimiento de los servicios a quienes más acomodados estaban».

«El problema es a quién queremos hacerle un alivio fiscal y para qué», ha resumido Nieto para zanjar que desde Por Andalucía quieren «que el alivio sea para quienes tienen más dificultades, y pedir el esfuerzo a quienes tienen más».