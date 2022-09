La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha pedido este martes una mesa de la sequía «de alto nivel y que tome decisiones», porque «si no nos pone en desventaja a los que tenemos más sequía en España», toda vez que ha indicado que el próximo viernes, 9 de septiembre, se reunirá con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para «hablar de las obras de interés del Estado».

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Crespo ha recordado que Andalucía «se adelantó a hacer dos decretos de sequía por valor de 141 millones», mientras que «el Estado, que tiene el 67% por ciento del territorio de Andalucía, ha hecho un decreto de sequía en el Guadalquivir por 9,6 millones».

Por tanto, «pedimos una mesa de sequía a nivel nacional ejecutiva, que se adoptaran nuevas medidas, no solamente el Gobierno andaluz, sino además en relación con la organizaciones agrarias y cooperativas con las que no hemos sentado en la mesa de interlocución, que conocen perfectamente lo que está ocurriendo», ha señalado Crespo, quien ha criticado que, en cambio, «nos convocaron a una mesa de sequía que era simplemente una comisión de seguimiento de información con un subsecretario».

«Creemos que esa mesa de la sequía se tiene que hacer a alto nivel y tomar decisiones», porque «si no nos pone en desventaja a los que tenemos más sequía en España, aunque evidentemente todos están pasando dificultades», ha señalado, al tiempo que ha criticado que haya «tantas y tantas obras que son de interés del Estado, fundamentales para la sequía y que no han empezado durante los cuatro años que llevamos nosotros en el gobierno, aunque la hemos pedido».

Así, ha indicado que este viernes, 9 de septiembre, estará en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para «hablar de las obras de interés del Estado», y «también tendremos la oportunidad de reivindicar algo que es fundamental, que se reprogramen los Next Generation y se puedan utilizar en las cuestiones de sequía».

Además, en la Mesa Sectorial de Agricultura, que será sobre mediados de mes «tendremos oportunidad con el ministro de Agricultura en demandar esa mesa de sequía ejecutiva que necesita nuestro país y, evidentemente, nuestra comunidad autónoma y nuestros agricultores y ganaderos, además de todos los ciudadanos en la cuestión de abastecimiento», ha manifestado.

«No olvidemos que en Andalucía hay territorios en estos momentos que tienen agua para 120 días y, por tanto, es una cuestión de urgentísima necesidad», ha incidido la titular de Agricultura, quien ha destacado que en esto momentos han sacado «una línea del Perte que va destinado a los municipios menores de 20.000 habitantes, con la que intentamos evitar fugas y por tanto va directamente a la sequía los municipios que lo están pasando peor».

Pero, continúa, «es línea se ha quedado absolutamente corta, tiene un valor de doce millones de euros y en este caso se ha pedido por parte los municipios andaluces por 70 millones de euros», por tanto, lo que «vamos a pedir al secretario de Estado es que se complementen estos fondos que no se están utilizando de forma rápida y que se pongan 58 millones de euros para esa línea para ayuntamientos y se complemente el Perte con fondo Next Generation».

Crespo ha destacado que están invirtiendo 1.500 millones de euros en ejecución de obras hidráulicas y ahora «estamos ya al 50% de los decretos de sequía que seguimos ejecutando», al tiempo que ha añadido que de forma adicional han pedido «doble tarifa eléctrica que hace que el regante tenga menos consumo, en un 30%, y por tanto, muy beneficiosa, y, por supuesto, la bonificación del agua desalada 0,30 céntimos y que se haga un regadío más modernizado».

Sobre la PAC, Crespo ha indicado que «han cambiado el 75% de lo que pretendía el Ministerio y, por tanto, estamos satisfechos en parte las organizaciones agrarias y cooperativas y la Junta de Andalucía», pero en «un 25% no estamos satisfechos porque las alegaciones de Andalucía no han sido tenidas en cuenta». «No entendemos al ministro Agricultura no lo haya hecho porque se lo hemos puesto muy fácil, con alegaciones justas y necesarias, y no queremos que sea un limitante».

Por eso «hemos pedido que no se aplique de forma contundente esa nueva PAC en la parte de los ecoesquemas a principio 2023 para que no sea un limitante, para que podamos ir haciéndolo paulatinamente esas alegaciones sean tenidas en cuenta por parte del Ministerio», ha señalado. Además, ha apuntado que no hay que olvidar que los agricultores «están plantando menos por la sequía, una media de un 30%, y encima los costes de producción están absolutamente desorbitados».

Cuestionada sobra la propuesta de la vicepresidenta y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de intervenir y topar el precio de la cesta de la compra, Crespo ha respondido que «a los populista les pasa eso, identifican el problema y dan soluciones que ellos cree que son fáciles», pero el propio ministro de Agricultura «ya lo ha manifestado, es decir, vulnera el artículo 38 de la Constitución y la Ley de la Competencia».

«Hay que poner un equilibrio en la cadena con una Ley de Cadena Alimentaria que sea más posibilista y, por supuesto, en estos momentos bajar los impuestos a los productos de primera necesidad, que es lo más importante; esa es la solución», ha subrayado.

Por último, y sobre la situación del buque granelero OS35, semihundido frente a las costas gibraltareñas tras colisionar con otro barco hace ocho días y su incidencia en la pesca, Crespo ha señalado que están pendientes de los caladeros, que se cerraron al tema del marisqueo«. »Ya se ha hecho un análisis, ha salido negativo y estamos esperando esta mañana el segundo análisis para poder abrir al marisqueo«, que »confiamos salga negativo también",