Asaja remarca su "decepción total" con la Mesa de Sequía y pide medidas "urgentes" para garantizar el agua al ganado

El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha remarcado este martes la «decepción total» que desde la organización se tiene con respecto a la Mesa de la Sequía celebrada este lunes, en la que han faltado medidas «urgentes» que consideran deben comenzar por garantizar el agua al ganado y también por iniciativas de carácter fiscal que permitan a agricultores y ganaderos superar la «travesía en el desierto» que afrontan.

«Hay una decepción total no solo por parte de los agricultores sino por parte de todo el mundo porque esto era la crónica de un desastre anunciado», ha sostenido Serra en una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press. Para Asaja-A, que a la Mesa de Sequía acudiese por parte del Gobierno «un subdirector sin ningún tipo de capacidad de decisión política» era «garantía de que no va a ocurrir nada razonable, que no va a encontrar ninguna solución y que no va a haber ningún paso adelante para solucionar la situación en la que vivimos».

«Hacen falta una serie de medidas urgentes», ha subrayado, así como «planificar a medio y largo plazo» para evitar que se repitan estas situaciones, algo que considera que podía realizarse con el planteamiento de la reunión de este lunes. Preguntado por qué se mantuvo la cita cuando ya se sabía que el ministro de Agricultura, Luis Planas, no asistiría, ha explicado que hacía mucho tiempo que se venía pidiendo una reunión con el ministerio y que mantuvieron hasta última hora la esperanza de que hubiera «alguna medida concreta».

Pero lo que encontraron, ha dicho, fue una «descripción de cuál era la situación», algo que ha señalado, «todos» saben ya.

Con respecto a la medida que considera «más urgente» de adoptar, ha señalado el acopio de agua para abastecer al ganado, algo que es «un verdadero problema», ya que en el caso de las vacas, por ejemplo, cada animal puede beber entre 70 y 80 litros al día. «Hay que buscar soluciones muy concretas, muy específicas para este tema», ha advertido.

Después, según urgencia, figura para Serra la necesidad de emprender «medidas de carácter fiscal para agricultores y ganaderos» que les ayuden «a pasar por este desierto en el que estamos» y finalmente elaborar una planificación «para buscar soluciones de futuro».