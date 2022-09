El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha afirmado este sábado que «los zaragozanos tienen derecho a saber cuánto dinero ha dejado de ingresar su Ayuntamiento y que debería haber pagado el Gobierno de Aragón en cumplimiento de la Ley de Capitalidad». Calvo ha solicitado la comparecencia de la consejera municipal de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro, para que informe sobre este asunto.

«En el período 2018-2021 el Ayuntamiento de Zaragoza debería haber recibido del Gobierno de Aragón 87 millones de euros por diversos conceptos regulados precisamente en la Ley de Capitalidad y ha recibido sólo 24 millones de euros, que no cubren ni de lejos lo previsto en esa Ley», añadió.

3 millones de euros

El Ayuntamiento de Zaragoza debería recibir anualmente del Gobierno de Aragón un fondo de ocho millones de euros desde el ejercicio 2018 y debería verse anualmente incrementada en la misma proporción que lo hagan los ingresos no financieros de la Comunidad Autónoma de Aragón respecto al ejercicio anterior.

«Sin embargo, la liquidación anual de los presupuestos del Gobierno de Aragón de 2018 a 2021 sólo ha ido consignando una partida anual de 8.000.000 euros, sin incrementos de ningún tipo», ha añadido el portavoz de VOX.

Julio Calvo ha asegurado que, teniendo en cuenta la evolución de los ingresos no financieros del Gobierno de Aragón, «la pérdida de ingresos que habría sufrido el Ayuntamiento de Zaragoza por la no revalorización de dicho Fondo de Capitalidad habría sido de unos 3 millones de euros aproximadamente durante el período 2018-2021».

«Más aún --ha dicho el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza-- de acuerdo con la evolución creciente de los ingresos no financieros comprobados en la cuenta general del Gobierno de Aragón del año 2021, para el año 2022 se debería haber presupuestado un Fondo de Capitalidad de 9.885.422 euros. La diferencia con lo presupuestado es obvia, y supone un incumplimiento flagrante de la Ley de Capitalidad».

Pero no es solamente en este concepto donde el Ayuntamiento de Zaragoza está perdiendo ingresos. «En total, las comprobaciones contables que ha realizado VOX demuestran un grado de infrafinanciación de muchos millones de euros, que por ley le corresponden al Ayuntamiento de Zaragoza y que el Gobierno de Aragón no ha pagado. No estamos hablando de una dotación graciable --ha manifestado Julio Calvo--, sino de una dotación regulada por ley y, por tanto, de obligado cumplimiento».

Con la firma del Convenio Bilateral Económico Financiero, llevada a cabo el pasado mes de diciembre de 2021, el alcalde Jorge Azcón parece haber renunciado a esa financiación pendiente, que por Ley le corresponde al Ayuntamiento, y que debería haber reclamado.

«Nos parece muy grave que el presidente Lambán incumpla las leyes aprobadas durante su mandato, pero nos parece extremadamente grave que el alcalde Jorge Azcón no exija su cumplimiento cuando de ello deriva un importante perjuicio para Zaragoza y sus ciudadanos», ha aseverado el portavoz de VOX.

Urge conocer

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento quiere conocer el desglose de todas las cantidades recibidas del Gobierno de Aragón en concepto de transferencias incondicionadas desde la aprobación de la Ley de Capitalidad y el cálculo de la Cláusula de Cierre y qué conceptos concretos engloba.

Asimismo, el certificado emitido por el interventor, acreditativo de los gastos realizados y de las aplicaciones del presupuesto municipal destinadas a financiar las actividades y servicios que la Ley de Capitalidad y la legislación sectorial autonómica vigente atribuyen al Ayuntamiento de Zaragoza correspondientes al año 2021.

También, el Informe Memoria Económica acreditativo de los resultados obtenidos en el año 2021, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula sexta del Convenio firmado el 29 de diciembre de 2021.