El delantero uruguayo Edinson Cavani se mostró ilusionado con su nueva etapa en el Valencia CF, aunque reconoció que «si por dinero fuera» no habría firmado con el conjunto 'che', quien no podrá contar con el ariete el próximo domingo ante el Getafe en la cuarta jornada de LaLiga Santander.

«Más allá de que puedan aparecer ofertas, siempre tuve en mi cabeza el hecho de venir al Valencia CF porque sé que es un club grande. Es una gran ciudad, con una afición que vive mucho el fútbol y sentía que era el lugar para venir a darlo todo. No se habla de dinero, si fuera por eso había otras propuestas», dijo Cavani en una entrevista a los medios oficiales del club, que recoge Europa Press.

Una operación «complicada», según admitió la presidenta Layhoon Chan, aunque al final fructífera. «Ha sido un periodo que no ha sido fácil para mí. Tenía que tomar una decisión importante, con ganas de seguir compitiendo. Cuando se habló del Valencia sentí algo especial. Se fue dando poco a poco todo hasta que llegó el momento de fichar aquí», reconoció.

«El Valencia lleva un tiempo que no ha estado peleando arriba, pero no me olvido que ha participado en una final. Es el principal motivo por lo que decido hablar aquí. También es un factor importante saber que hay un entrenador como Gattuso, que le gusta el trabajo, la disciplina, y eso suma para tomar una decisión», añadió el jugador de 35 años.

Precisamente, el delantero será el más veterano de la plantilla 'che'. «Es una responsabilidad. Uno tiene una carrera detrás y se ha ganado su respeto por lo que ha hecho, no solo por los goles y los títulos, sino por la forma de ser, de trabajar, por la disciplina y el sacrificio al salir a la cancha. Hay jóvenes que te pueden ver como ejemplo y hay que ser consciente», expresó el exjugador del Manchester United, Paris Saint-Germain y Napoli, entre otros.

«En mi carrera me he ganado mi nombre con goles y títulos, pero siempre fue por dar lo mejor y ser el mejor Cavani posible. Al llegar a un club se crean expectativas y deseo estar lo antes posible en el campo. Haré siempre lo mejor y poder regalarle a la gente devolverle el cariño y la confianza que me han demostrado», destacó el uruguayo, quien suma 360 goles en 615 encuentros a lo largo de su dilatada carrera.

Preguntado sobre su estado de forma, Cavani sigue en el «proceso de adaptación», por lo que aún no estará disponible para el choque ante el Getafe. «Desde la última participación mía dentro del campo, que han sido los partidos amistosos de la selección, no he vuelto a entrenar», dijo.

«Me he entrenado con mi selección en Uruguay, pero al no tener un grupo grande te lleva un poco de tiempo volver a agarrar la forma física. Mi voluntad es estar lo antes posible, pero hay que respetar esos días para dar pasos adelante como uno quiere», añadió.

Finalmente, 'El Matador' admitió la presión por ser uno de los fichajes «más ilusionantes» para el valencianismo en los últimos años. «Uno siempre tiene esa sensación dentro de la panza. Es un poco de incertidumbre, de miedo, pero es un miedo que te hace dar siempre lo mejor y mantener la concentración. Es algo lindo y que me ha tocado pasar muchas veces por esto», sentenció.