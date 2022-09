La actriz Glenn Close presidirá el Jurado Oficial de la 70 edición del Festival de San Sebastián. La prestigiosa actriz se suma a la larga lista de cineastas, intérpretes, guionistas, y productores de prestigio han confirmado su presencia en el certamen donostiarra.

Además de Juliette Binoche y David Cronenberg, que recogerán los Premios Donostia de la edición, se desplazarán a la ciudad para presentar sus películas Penélope Cruz, Ricardo Darín, Kazuo Ishiguro, Vicky Krieps, Diane Kruger, Liam Neeson, Noémie Merlant, Nahuel Pérez Biscayart, Hannah Schygulla y Olivia Wilde, entre otras figuras.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la responsable de comunicación, Ruth Pérez de Anucita, han dado a conocer los últimos detalles de esta edición en la presentación oficial del Zinemaldia.

Así, han detallado que algunos de los cineastas más relevantes de la cinematografía contemporánea viajarán a San Sebastián para acompañar sus últimas producciones, como Sebastián Lelio (The Wonder), Ulrich Seidl con el actor Georg Fiedrich (Sparta), Hong Sangsoo (Walk Up), Wang Chao (A Woman) y Christophe Honoré, junto a los actores Vincent Lacoste y Paul Kircher (Le Lycéen) que compiten por la Concha de Oro en la Sección Oficial, que clausurará Neil Jordan (Marlowe).

El cine francés estará también representado por la cineasta Claire Denis, el director, actor y guionista Louis Garrel, François Ozon o Thomas Salvador. Otros representantes del cine europeo se darán cita en la alfombra roja o presentarán sus películas al público como Cristian Mungiu, o los hermanos Dardenne.

Tras la pandemia, el cine asiático volverá a tener una amplia presencia en el Festival. Además de Wang Chao y Hong Sangsoo, regresará el Premio Donostia Hirokazu Koreeda, viajará el equipo de la película 'Hyakka' o los directores Erik Shirai y Takayuki Fukata.

El cine latinoamericano contará con una amplísima representación con los directores Santiago Mitre, Diego Lerman -con Juan Minujín y Alfredo Castro-, Laura Mora, Manuel Abramovich, Santiago Loza, Natalia Beristain, Andrés Di Tella, Diego Céspedes, Patricio Guzmán, Manuela Martelli, Carolina Markowicz, Laura Baumeister, Natalia López Gallardo, Juan Pablo González y Teresa Sánchez, Valentina Maurel o Ana Cristina Barragán.

Cine español

En cuanto al cine español, estará presente en la Sección Oficial, con la película de inauguración, 'Modelo 77', y asistirán Alberto Rodríguez y Rafa Cobos, junto a Javier Gutiérrez, Miguel Herrán, Jesús Carroza, Fernando Tejero y Catalina Sopelana; en 'Suro', Vicky Luengo, Pol López e Ilyass El Ouahdani acompañarán a Mikel Gurrea; para presentar 'Girasoles silvestres' se desplazará Jaime Rosales junto a Anna Castillo, Oriol Pla, Carolina Yuste o Manolo Solo.

Pilar Palomero presentará 'La Maternal' junto a Ángela Cervantes y Carla Quílez; 'La consagración de la primavera' contará con Fernando Franco, Valèria Sorolla, Telmo Irureta y Emma Suárez; Isabel Coixet vendrá acompañada de las protagonistas de 'El techo amarillo'; y asistirán los cinco realizadores y varios intérpretes de la serie 'Apagón': Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez, Isaki Lacuesta, Patricia López Arnaiz, María Vázquez, Ainhoa Santamaría, Miguel Fernández o Luis Callejo.

También estarán en Perlak Sorogoyen (As Bestas, junto a Isabel Peña, Luis Zahera y Diego Anido) y Lacuesta y Campo (Un año y una noche, con Noémie Merlant, Nahuel Pérez Biscayart y Natalia de Molina). Juan Diego Botto presentará su debut como realizador, 'En los márgenes', junto a Luis Tosar y la Premio Donostia Penélope Cruz, que recogerá el sábado el Premio Nacional de Cinematografía. Oriol Paulo hará lo propio con 'Los renglones torcidos de Dios', acompañado de Bárbara Lennie, Eduard Fernández y Loreto Mauleón.

En Zabaltegi-Tabakalera, Elena López Riera presentará 'El agua' acompañada de Luna Pamies, Nieve de Medina y, de nuevo, Bárbara Lennie; y la directora y guionista de 'Cerdita,' Carlota Pereda, estará acompañada por Laura Galán, Richard Holmes, Pilar Castro y Claudia Salas.

En las dos galas de RTVE, viajarán a San Sebastián, por 'Historias para no contar', el director Cesc Gay junto a Chino Darín, Verónica Echegui, Javier Rey y Nora Navas, y por 'Las paredes hablan', el cineasta Carlos Saura. Para presentar la serie 'Fácil', estreno de la Gala Movistar Plus+, se desplazará la creadora Anna R. Costa junto a las intérpretes Natalia de Molina, Anna Marchessi y Carolina Coria Castillo. En Zinemira la directora, Alauda Ruiz de Azúa, presentará su debut, 'Cinco lobitos', acompañada de la actriz Susi Sánchez.

En Made in Spain, presentarán sus películas al público Carla Simón (Alcarrás) -que también presentará el corto 'Carta de mi madre para mi hijo'- y Albert Serra (Tourment sur les îles / Pacifiction), Marta Etura y Francesc Garrido acompañarán a Joan-Marc Zapata para el estreno de 'El color del cielo'.

Los actores Daniel Grao y Ricardo Gómez harán lo propio con la directora Carlota González-Adrio en la presentación de 'La casa entre los cactus'; y los músicos Alejo Stivel y Ariel Rot contarán la historia de 'Tequila: sexo, drogas y rock and roll', documental dirigido por Álvaro Longoria.

Las películas del Velódromo tendrán también un alto componente musical. Por 'Sintiéndolo mucho', visitarán San Sebastián Joaquín Sabina y Leiva junto al director, Fernando León de Aranoa; Fermin Muguruza estará escoltado por Ariadna Gil, Antonio de la Torre, Itziar Ituño, Darko Peric y María Cruickshank para estrenar 'Black is Beltza II: Ainhoa'; y Paco León contará para presentar 'Rainbow' con Dora, Carmen Maura, Carmen Machi, Luis Bermejo, Ayax Pedrosa, Wekaforé y Hovik Keuchkerian.

Venta de entradas y sintonía

La programación se publicará el lunes en la página web del Festival y en los periódicos locales, desde el miércoles 7 estará disponible la Guía película a película y el domingo, día 11 se pondrán a la venta las entradas a las 9.00 horas, tanto a través del sistema online como de las taquillas de Zinemaldi Plaza, en la planta baja del Kursaal, que vuelven en esta edición.

Como el año pasado, el domingo 11 se podrá adquirir entradas para los tres primeros días del Festival (viernes 16, sábado 17 y domingo 18); el lunes 12 se podrán adquirir las correspondientes al lunes 19, martes 20 y miércoles 21, y así sucesivamente.

Desde el día 16 de agosto se pueden comprar entradas para las tres películas del Velódromo y desde este pasado jueves para las galas de inauguración (viernes 16) y clausura (sábado 24), y de los Premios Donostia Juliette Binoche y David Cronenberg (domingo 18 y miércoles 21, respectivamente).

La rueda de prensa de la 70 edición ha servido como marco para la presentación de la nueva sintonía del Festival, creada por las compositoras Aranzazu Calleja y Maite Arroitajauregi.

Jurados

El jurado de la Sección Oficial estará presidido por la Premio Donostia Glenn Close, actriz nominada al Oscar en ocho ocasiones. Estará acompañada en las deliberaciones por la directora de casting y cineasta Antoinette Boulat (Francia), la realizadora y guionista Tea Lindeburg (Dinamarca), el productor Matías Mosteirín (Argentina), la escritora y periodista Rosa Montero (España), el cineasta y artista visual Lemohang Jeremiah Mosese (Lesoto) y el director y guionista Hlynur Pálmason (Islandia).

El Jurado Premio Kutxabank-New Directors estará presidido por la cineasta rumana Alina Grigore, y el del Premio Horizonte Latinos por el productor italiano Giovanni Pompili, mientras que la directora argentina Albertina Carri presidirá el jurado del Premio Zabaltegi-Tabakalera.