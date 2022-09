Villacís lamenta que el PSOE votara no cuando en marzo Cs pidió rebajar el IVA del gas

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Cs en Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado que el PSOE municipal votara no en Cibeles cuando en marzo pidió instar al Gobierno central a rebajar el IVA del gas al 4% por el dinero que «podrían haberse ahorrado ya los españoles si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pensase en ellos y no en sus propios intereses».

Así lo ha señalado la vicealcaldesa madrileña en su cuenta de Twitter en relación al anuncio de bajada del IVA del gas del 21 al 5% a partir de octubre de esta mañana del presidente del Gobierno.

«En marzo instamos al Gobierno a reducir el IVA del gas al 4% Cuánto dinero podrían haberse ahorrado ya los españoles si Sánchez pensase en ellos y no en sus propios intereses. Ojalá el PSOE tuviese sentido común y no hubiese votado 'No' hace ya casi medio año», ha recalcado Villacís en su cuenta de Twitter, donde anexa el documento que recoge la propuesta de bajada del IVA.

El anuncio de Sánchez se ha producido en una entrevista en la 'cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha considerado «razonable» que el Ejecutivo intente bajar ahora la factura de la calefacción y donde ha precisado que se hará a partir de octubre y hasta el 31 de diciembre.