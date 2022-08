El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha afirmado que descarta pactar en ningún municipio con los partidos independentistas --ERC, Junts y CUP--, con Vox y con los comuns tras las elecciones municipales de 2023 en Catalunya.

«No haremos gobiernos con Vox o con la CUP, pese a que para nosotros no son identificables el uno y el otro. Tampoco iríamos con los comuns a formar un gobierno», ha sostenido Carrizosa en una entrevista de Europa Press, en la que también ha añadido que no pactarán con las fuerzas independentistas porque es una línea roja del partido.

El líder de Cs ha explicado que como partido liberal aspiran a hacer acuerdos de gobierno tanto a su derecha como a su izquierda, «igual que los liberales pactan con conservadores y socialdemócratas».

Ha recordado que la voluntad de Cs es presentarse en solitario a las elecciones pero que se muestran abiertos a pactos postelectorales y que ya verán «en cada municipio las condiciones que se dan y a qué acuerdos postelectorales se pueden llegar».

Por ejemplo, no ha descartado poder intentar llegar a pactos con el PSC en algunos ayuntamientos: «El PSC tiene algo que le hace previsible, que donde pueden ser parte de un gobierno, no arrugan demasiado el ceño para pactar. Espero que no lo arruguen para pactar con Cs en beneficio de los ciudadanos».

Ha vuelto a insistir en que estas elecciones son clave para Cs pero ha negado rotundamente que la continuidad del partido pueda verse comprometida por los resultados de las municipales: «Lo descarto por completo».

Así, ha defendido que estos comicios «van a consolidar la marca contra viento y marea» e insiste en que hay muchos ciudadanos que siguen confiando en el proyecto de Cs y en la necesidad de éste en Catalunya.

Preguntado por si cree que parte del electorado de Cs pueda votar al PP en estas elecciones, ha sostenido que el PP está muy lejos de alcanzar los resultados de Cs en las municipales: «Y no me extraña porque han perdido parte de su tejido municipal en muchas partes».

Gobierno e independentismo

Preguntado por cómo ve la posibilidad de una reforma del delito de sedición, ha sostenido que «jamás un Estado serio debe modificar preceptos penales a requerimiento de los propios afectados».

En este sentido, ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de «estar dispuesto a arreglar al independentismo sus problemas con la justicia», en el marco de la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno, y cree que en cambio se deberían tratar cuestiones como un nuevo sistema de financiación autonómico.

En cuanto a la agenda de desjudicialización, para Carrizosa «no hay mejor desjudicialización que acatar las leyes» y que el independentismo no cometa acciones que, a su juicio, son delitos.

Presupuestos generales

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, ha dicho que Cs no confía «en los Presupuestos que puede traer un PSOE aliado con Podemos y encima con hipotecas políticas por parte de ERC, de Bildu o del PNV» y espera que estas cuentas prevean medidas económicas que beneficien a la ciudadanía en el marco de la crisis.

Por último, ha señalado que «el pecado original de Sánchez es haber optado por depender de ERC, Bildu o del PNV» para gobernar y le reprocha que, en cambio, podría haber optado por la denominada 'vía Arrimadas' --la propuesta de un pacto entre el PSOE, el PP y Cs-- propuesta al inicio de la legislatura.