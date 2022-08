La Comunidad de Madrid ha asegurado este sábado que «no puede prohibir» el evento de Mundocrypto Metaverse Day que se celebra hoy en el Wizink Center porque estarían «apelando a la ilegalidad».

En su asistencia al dispositivo de seguridad de las fiestas patronales de Colmenar Viejo, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha aclarado ante los periodistas que el Gobierno regional no tiene competencias en el evento 'cripto'.

«Ante una actividad que no estando regulada no está prohibida, la Comunidad de Madrid no puede prohibir la celebración de este acto. Si lo hiciera, podría estar haciendo una ilegalidad. Estamos ante un Estado de Derecho y hay que recordarlo», ha subrayado.

En este sentido, López ha reconocido su preocupación por «todo lo relacionado con las criptomonedas y todo lo denominado como chiringuitos de inversión», que no están controlados por las entidades financieras con las competencias necesarias para hacerlo.

«Quien tiene la responsabilidad individual de controlar posibles situaciones de ilegalidad o actividades relacionadas (...) es el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores y el Banco de España. Son autoridades económicas que tienen que velar por el buen funcionamiento del mercado», ha incidido.

La cnmv recuerda que el evento no cuenta con licencia para asesorar

El consejero también ha pedido a la oposición del Gobierno regional que en vez de enviar cartas a la Comunidad de Madrid, concretamente a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, criticando este evento y pidiendo su prohibición, que lo haga «a quien tiene la competencia» para controlarlo.

El evento sobre criptomonedas ha estado en el punto de mira esta semana después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recordase que la empresa organizadora, MundoCrypto, «no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros».