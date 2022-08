El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha criticado la «ineficiente» gestión forestal del Gobierno de Aragón tras los distintos incendios sufridos en la comunidad autónoma a lo largo de este verano. «Esa ha sido la razón de la magnitud que han alcanzado» estos siniestros, ha precisado.

Morón ha realizado una valoración de los dos asuntos que, a juicio del grupo parlamentario, han afectado la vida de los aragoneses este verano.

Por una parte, se ha referido al «horror» que han sufrido muchos aragoneses, debido a los incendios forestales que «han asolado» la región, en especial a la provincia de Zaragoza como ha ocurrido en las localidades de Nonaspe, Ateca, Añón del Moncayo.

Por otra parte, ha aludido a la situación sanitaria que se ha vivido en muchos centros de salud. También sobre la respuesta que ha dado el Gobierno de Aragón y de las iniciativas que en este sentido VOX ha puesto en marcha.

Incendios forestales

Respecto a los incendios forestales, Morón ha trasladado la solidaridad del grupo a los afectados, como ya hicieron tanto de forma presencial como a través de las redes sociales, especialmente a aquellos que han perdido su modo de vida o incluso su propia casa.

También ha expresado el agradecimiento a todos aquellos miembros del dispositivo de extinción de incendios que han colaborado en las labores de extinción o que han acogido a todas las personas que tuvieron que abandonar con lo puesto sus hogares, «demostrando una vez más que los aragoneses nos unimos ante la adversidad», ha opinado.

«La actitud de nuestro grupo --ha subrayado Morón-- ha sido de responsabilidad y de apoyo al ejecutivo cuando lo que primaba eran las labores de extinción. Actitud que no hemos apreciado en el propio gobierno de España ni en otros destacados políticos, especialmente de izquierdas que ha utilizado la tragedia para realizar apología de sus dogmas climáticos».

Para VOX, en Aragón la «ineficiente» gestión forestal es la «razón fundamental» de la «magnitud» que han alcanzado algunos incendios. "Otra cosa es la causa, que en la mayor parte de los casos, obedece a negligencias. No se limpia el monte, no se hace una utilización de los recursos que puede ofrecer y se han dificultado, cuando no prohibido, actividades tradicionales, como la ganadería extensiva, que desde tiempos inmemoriales han contribuido a su mantenimiento, ha reiterado Santiago Morón.

Iniciativas de vox

Ha comentado que VOX ha solicitado la comparecencia ante el pleno del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y del director general de Medio Natural y Gestión Forestal ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón, Diego Bayona, al objeto de que informen de lo acontecido este verano y sobre la adopción de nuevas medidas de planificación y de gestión forestal.

Además, han reclamado información acerca de los trabajos de reforestación que se llevan a cabo en territorio aragonés con medios propios y a través de la entidad Land Life. «Queremos conocer qué relación mantiene el Gobierno de Aragón con la empresa Land Life. Así como, mediante qué procedimiento administrativo fue seleccionada para la realización de los proyectos en los que ha participado».

Otra petición es conocer el importe económico que ha supuesto para el Gobierno de Aragón la participación de la entidad Land Life en dichos proyectos.

Incidencias en centros sanitarios de aragón

Morón ha resaltado dos aspectos «relevantes y que dan idea del estado de la sanidad pública en Aragón». Por un lado, las «previsibles carencias» de personal en múltiples puntos de la geografía aragonesa, que «se han cumplido» y que «se deberían prever en invierno». A su parecer, es un hecho que este «Gobierno es incapaz de revertir esta situación».

Por otro lado se ha referido a las incidencias en el aire acondicionado en centros sanitarios de Aragón. "Hemos tenido conocimiento de que varios centros han estado sin aire acondicionado en plena ola de calor. Con el riesgo para la salud que ello conlleva tanto para pacientes, como para el personal sanitario trabajador.

Desde VOX han formulado varias preguntas con la intención de conocer las razones de estos recortes energéticos. Si responden a un motivo de ahorro o de mal estado de los equipos de climatización y por las medidas adoptadas por el Departamento de Sanidad para evitar que estos episodios sufridos por pacientes y trabajadores en algunos centros sanitarios de nuestra comunidad, vuelvan a repetirse, ha confiado.