Las instalaciones de la antigua Expo 2008 han comenzado a transformar un recinto de 80.000 metros cuadrados destinado a acoger el festival Vive Latino los días 2 y 3 de septiembre.

Los trabajos, que en la actualidad se centran en el montaje de los tres escenarios, han comenzado el viernes 19 de agosto y, según el promotor del evento, Nacho Royo, «estamos mejor en tiempo incluso de lo que pensábamos». «Ayer tuvimos --ha relatado-- un pequeño problemita con la tormenta, pero enseguida se pudo solucionar. Quedan nueve días todavía y vamos a llegar perfectos para las pruebas y los horarios».

La vicealcaldesa de Zaragoza y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, ha visitado el espacio este jueves 25 de agosto y ha garantizado que «Zaragoza vuelve al mapa de las grandes citas internacionales de la cultura y la música».

Además, ha recordado que en el festival «no hay zona de acampada y tiene actividades por la tarde, por lo que por las mañanas todo el mundo va a poder disfrutar de la ciudad», traduciéndose en un evento que no va a «beneficiar exclusivamente a esta zona, sino que va a hacer vibrar a toda la ciudad». De hecho, los hoteles esperan alcanzar más de un 90 por ciento de ocupación durante esos días.

Instalaciones

El festival, que espera recibir unas 20.000 personas al día, va a contar con tres escenarios. Nacho Royo ha detallado que «el pequeño tiene una capacidad de 5.000 personas, el mediano para 9.000 y el grande puede abarcar 22.000 personas de aforo». Todos estarán equipados con sistemas de vídeo y pantallas, cuyo montaje aun no ha comenzado.

El promotor ha subrayado que «es un recinto grande, sombreado y cómodo», incidiendo en que una de sus prioridades es que «la gente disfrute del festival sin apretones, sin colas, con la mayor comodidad posible porque nuestra intención desde el principio es venir para quedarnos».

Está estructurado en dos zonas. Por un lado, el espacio bajo de las islas desde el Acuario Fluvial es la que va a acoger el escenario pequeño y las actividades culturales, «desde lucha libre mexicana, a zona de descanso, de gastronomía y de algunas sorpresas, que como buenas sorpresas no las vamos a desvelar», ha indicado Royo.

Los dos escenarios grandes se van a situar en la parte alta, que estará equipada con un pórtico y con puestos de comida rápida «para poder tomar un bocado y ver a los artistas». El promotor ha adelantado que, respecto a la gastronomía, los asistentes podrán disfrutar de comida «japonesa, venezolana, peruana, mexicana, española e italiana, tanto en los puestos estáticos como en los seis food tracks».

La apertura está prevista para las 16.00 horas y, en principio, la música en directo se ha programado hasta las 04.00 horas. «A partir de las cuatro de la mañana ya no hay conciertos, pero habrá un DJ poniendo música ambiente para quien se quiera quedar», ha expuesto Royo, «en cuanto terminen los dos escenarios grandes se cerrará la zona con el pórtico, y se quedará el área de islas que es más tranquila para poder pasear y disfrutar».

El promotor ha estimado que, «aunque es difícil calcularlo porque hay mucho trabajo indirecto, podemos hablar de unas 1.000 o 1.200 personas» trabajando para que «la gente se encuentre con algo que le sorprenda».

Amaral, Aterciopelados, Babosónicos, Bebe, Café Tacvba, Caligaris, Carlos Sadness, Centavrvs, Coque Malla, Dengue Dengue Dengue; Facedown Ass Up, Instituto Mexicano del Sonido, Iván Ferrerio, Kase O. Magnetism, Kumbia Querrs, Leiva, León Benavente, Little Jesus, Love Of Lesbian, Mikel Erentxun, Miss Cafeina, Molotov, Mon Laferte, Mula, R de Rumba DJ, Rulo y la Contrabanda, Sho Hai, Sidonie, Silvana Estrada, Taburete, The Dollar Club, Trashi y Vetusta Morla, son algunos de los artistas que figuran en el cartel.

Entre los grupos que a

Servicios municipales

La vicealcaldesa ha querido «agradecer en primera persona a todos los servicios municipales» que llevan «meses trabajando en la organización, en poner en marcha unas infraestructuras que hace muchísimo tiempo que no se utilizaban con este objetivo de hacer un acontecimiento internacional de grandes dimensiones».

El área de producción de Zaragoza Cultural, dependiente de la Vicealcaldía, gestiona la coordinación de todos los servicios y planificaciones técnicas, así como las actuaciones de adecuación del área y las labores de montaje.

El servicio de Talleres y Brigadas de Arquitectura de Urbanismo se encarga del pintado de la zona de hostelería, la instalación de agua y desagüe para quince puestos de restauración, de un sistema de nebulización en la zona de mesas de restauración y en la entrada del recinto, así como el traslado, por parte del Parque de Tracción Mecánica, de numerosos elementos como mesas, sillas o valla alta.

El servicio de Conservación de Equipamientos, a través de la Unidad de Energía e Instalaciones, se ha volcado en las acometidas eléctricas y las conexiones de las zonas de restauración, barras del festival, merchandising, baños y accesos, entre otras.

Servicios Públicos y Movilidad distribuirá más de 60 contenedores de 300 litros, otros 40 contenedores de mil litros, dos de recogida de plástico, dos de vidrio y dos de cartón. Todos serán retirados de manera diaria durante las labores de montaje y en los días del festival.

El servicio de Parques y Jardines se ha encargado de la acreditación de vehículos para la realización del festival, así como de la limpieza del recinto durante el montaje y posterior, así como el control del riego de las zonas afectadas por el festival.

Zaragoza Deporte y Alumbrado Público se encargan de cuestiones operativas y de alumbrado de la zona para no interferir en los conciertos.

Transporte

Asimismo, se ha planteado un refuerzo del transporte público en las horas anteriores a la apertura de puertas y al cierre. Se ha previsto crear un servicio de lanzadera entre la puerta del Carmen y la pasarela del Voluntariado bajo el nombre de ES7 que prestará servicio de 20.00 a 06.00 horas.

Dicha lanzadera contará con las siguientes frecuencias aproximadas: en el tramo de 20.00 a 22.30 horas, cada cuatro o cinco minutos. Entre las 22.30 y las 04.00 horas, cada tres minutos; y entre las 04.00 y las 06.00 horas cada ocho o diez minutos.

En cuanto a las líneas regulares, por la tarde la línea 23 alargará el recorrido hasta la Ciudad de la Justicia y las líneas Ci1 y Ci2 se reforzarán con dos buses adicionales. El sábado por la tarde estas tres líneas junto a la 42 pasarán a tener horario de laborable.

Por su parte, el tranvía de Zaragoza continuará su servicio por las noches de las dos jornadas, a partir de las 00.00 horas y el sábado se añaden al servicio dos unidades dobles desde las 17.45 y las 05.00 horas del domingo. La frecuencia de medianoche y hasta las 01.15 horas será cada quince minutos, y de 01.15 a 05.00 horas de 22 minutos y medio.

Seguridad

El Ayuntamiento reforzará los servicios de protección, prevención, salud y seguridad. El Servicio Contra Incendios y Protección Civil activará retenes de servicio en la zona del río, así como justo a los equipos electrógenos y la hostelería, y dispondrá de 70 extintores repartidos estratégicamente en el recinto.

También se realizarán los estudios preceptivos de infraestructuras, prevención, salud laboral y seguridad, y ya se ha hecho la desinsectación de avispas de barandillas y pasamanos del área del Anfiteatro.

En cuanto a la Policía Local, se encargará de apoyo y vigilancia de áreas externas y estratégicas como los parking de producción y montaje, los cortes de tráfico o su regulación pertinente y se coordinará con los Cuerpos de Seguridad del Estado para los conciertos.