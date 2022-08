Susana Díaz firma petición de indulto a Griñán porque "hay argumentos de sobra" y dice que Barreiro no vio malversación

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha firmado la petición de indulto para su homólogo José Antonio Griñán, que impulsa su familia, después de que el Tribunal Supremo confirmará la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla por malversación y prevaricación.

Díaz ha sostenido que «Pepe es un hombre honesto, honrado, hay argumentos de sobra para justificar el indulto», mientras que hay recordado que el magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, «no vio delito de malversación».

La senadora socialista en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha confirmado su rúbrica a la medida de gracia con Griñán durante su participación en un programa de la cadena de televisión Cuatro, que se emitió este martes, y que ha adelantado este miércoles el diario ABC.

Preguntada si había firmado el indulto, Díaz ha respondido que «sí, lo dije en su momento», para a partir de ahí exponer los argumentos, que, a su juicio, justifican la iniciativa, aun cuando ha expresado que «tengo la confianza en el recurso en el Tribunal Constitucional».

Tras evocar el hecho de que Barreiro desechó el delito de malversación, la senadora socialista ha apuntado que esta figura «exige que el centro directivo tenga la oportunidad de acceder a esos fondos» y colegir de ello que «Pepe no tuvo acceso a esos fondos».

«Su familia ha recurrido a un instrumento de gracia por razones humanitarias, por edad, por su patrimonio, no se ha llevado ni un duro, hasta Feijóo ha reconocido que no era un político corrupto», ha proseguido argumentado Susana Díaz, quien de igual forma ha esgrimido el hecho de la existencia de dos votos particulares al fallo, aprobado por tres votos a favor y dos en contra.

A esos dos votos particulares ha sumado el hecho de que Barreiro no apreciara malversación para hablar en ese caso de «un tres tres», por lo que ha recordado que «no conocemos ni siquiera la sentencia, sólo el fallo, algo cuanto menos anómalo, que se conozca el fallo, pero no los argumentos de los magistrados para llegar a esa conclusión».

En el programa, donde ha mantenido un debate con la delegada de Cultura y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, Díaz ha insistido en que a Griñán «le imputan malversación no por ser presidente, por ser consejero de Hacienda, que no vio el juez Barreiro, él no podía disponer de los fondos».

«No puede haber malversación cuando no tienes la gestión de los fondos», ha reiterado la senadora del PSOE en representación de Andalucía, para recordar que el indulto «no lo ha pedido el PSOE, lo ha pedido su familia».

Díaz ha recordado que hoy el Gobierno andaluz, como hizo ella en su momento, sigue pagando las prejubilaciones de los trabajadores incluidos en ERE. «Moreno Bonilla está pagando las prejubilaciones, que son legales, yo también, hicimos lo que marca la ley», ha recordado la expresidenta de la Junta.