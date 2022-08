La secretaria general del PSOE de Algeciras y diputada autonómica, Rocío Arrabal, ha reprochado este lunes al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, de haber creado «un gran alarma social voluntariamente» después de que el viernes anunciara la intención del Gobierno de construir un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

En rueda de prensa junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, Fran Fernández, Arrabal ha lamentado «un discurso cargado de odio y xenófobo», convencida de que Landaluce «estaba tirándose en plancha para captar los votos de Vox».

«Está claro que no se puede soplar y sorber a la vez, que no se puede ser pirómano y bombero a la vez, que eso es lo que está haciendo el señor Landaluce», ha afirmado la responsable de los socialistas algecireños .

Entre críticas hacia el regidor de Algeciras, Arrabal ha puesto de manifesto que el Ministerio de Inclusión Social hace una consulta al Ayuntamiento de Algeciras para buscar un terreno como posible ubicación para explicar que «el Ministerio tiene interés en encontrar ayuntamientos que quieran albergar infraestructuras de esta naturaleza» y preguntarse «dónde dice el Ministerio que tiene una decisión de construir un CETI».

«Si el Ayuntamiento no quiere el CETI no se va a construir porque ha creado toda esta alarma social», ha concluido Arrabal, quien seguidamente ha explicado que «el Partido Socialista de Algeciras entiende que la parcela que propone el Ministerio no sería la más apropiada para coger el CETI porque impediría el desarrollo de la zona sur de la ciudad, concretamente, de los barrios de Pescadores y del Saladillo».

«También entendemos que con el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) que se está construyendo ya no caben más infraestructuras de esta naturaleza», ha explicado Arrabal, quien seguidamente ha argumentado que «creemos en la distribución de la riqueza y también entendemos que es necesario el reparto equilibrado de este tipo de infraestructuras».

«Es cierto que se está pensando que Algeciras sería un buen destino para albergar el CETI», ha argumentado Arrabal, quien seguidamente ha apuntado «trasladar al Ministerio que no es el municipio más idóneo para instalar este CETI».

«No podemos saturar Algeciras, mientras que otros nos miran de reojo pero esto hay que explicarlo», ha argumentado la secretaria general del PSOE de Algeciras, quien ha explicado que su partido «está haciendo gestiones», entre las que ha mencionado «una reunión formal con el Ministerio», para considerar que «las cosas se resuelven así, no creando alarma social».

«Qué es lo que pretende el señor alcalde con todo esto», se ha preguntado Rocío Arrabal, para responderse «crear un problema y ser el salvador».

La secretaria general del PSOE de Algeciras ha sostenido que «vergüenza me da este tratamiento de una carta privada con populismo barato», para considerar que en el caso de Landaluce «lo único que está pretendiendo con todo esto es conseguir votos».

"landaluce alabó las bondades en 2017 de un nuevo cie en botafuegos"

Arrabal ha recordado que en el pasado el alcalde de Algeciras, en el año 2017, «alabó las bondades de un nuevo CIE actualmente en construcción en la zona de Botafuegos», por lo que ha recordado que entonces el ministro del Interior era Juan Ignacio Zoido y que el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy.

Tras recordar que Landaluce afirmó entonces por medio de un comunicado que «la creación de un nuevo CIE repercutirá en la actividad económica de Algeciras», Arrabal ha concluido que «la hemeroteca no miente».

«Los algecireños tenemos un alcalde partidista que está ocultando datos», ha indicado la secretaria general del PSOE de Algeciras, quien ha planteado que en «un CIE aproximadamente el 70% de los que entran a los sesenta días están en la calle» por cuanto «la ley permite que estos inmigrantes injustamente retenidos y privados de libertad, porque no son delincuentes, son inmigrantes, estén secuestrados esos 60 días y que después sean puestos en libertad».

«O sea, que si en el CIE hay aproximadamente 1.000 inmigrantes, que sepan que a los 60 días 700 están en la calle», ha afirmado Arrabal.

«Se plegó a los pies de Rajoy y de Zoido cuando se decidió que aquí se construyera un CIE», ha dicho la líder del PSOE de Algeciras sobre la actitud de Landaluce en el pasado, quien ha abundado sobre el alcalde de Algeciras para decir que «se plegó a los pies y cedió el terreno y ahora lo que hace es todo lo contrario». «Lo deja a la altura del betún», ha proclamado.

«Ahora le toca atacar al gobierno para generar malestar entre la ciudadanía para desviar la atención de lo que es su principal responsabilidad, que es hacer de Algeciras una ciudad habitable, limpia, con servicios públicos que lleguen a toda las barriadas», ha dicho Arrabal.

Después de reprochar al alcalde de Algeciras «crear alarma social y utilizar y demonizar a los inmigrantes, pretendiendo convertirlos a ojos de la opinión pública en los culpables de todos nuestros males», Arrabal ha señalado sobre Landaluce que «hacer ruido no lo convierte en un buen alcalde ni en un buen senador».

La secretaria general del PSOE de Algeciras ha sostenido que «el alcalde le debe una disculpa pública a la ciudadanía de Algeciras porque ha creado un bulo donde no lo hay, debe disculparse públicamente y lo debe de hacer cuanto antes».

«A nadie le quepa la menor duda de que si estuviera en el Gobierno el Partido Popular, Landaluce nos hubiese vendido las bondades del CETI, igual que hizo con el CIE, un comportamiento muy diferente al que ha sido», ha esgrimido Arrabal.

«El alcalde ya se ha encargado de crear una desmesurada alarma social al respecto, con lo que el proyecto ya cuenta desde el primer momento con un rechazo de la población», ha afirmado la secretaria general del PSOE.

La secretaria general del PSOE de Algeciras ha acusado a Landaluce de ser «un alcalde xenóbofo» por cuanto «le parece muy bien acoger muy bien» la llegada de inmigrantes procedentes de Ucrania, «pero muy mal dar techo y comida a quienes huyen de la guerra del hambre que padece África».

Portavoz del psoe

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, Fran Fernández, tras participar en la Junta de Portavoces «se ha lamentado de que el alcalde trae un alarmismo innecesario» por el hecho de tras el oficio del Ministerio de Inclusión lo ha presentado como «inminente, creando lo que ya hemos visto este fin de semana».

«Hacer ver que la construcción del CETI es inminente no es de buen alcalde», ha afirmado Fernández. «Se ha dedicado a crear una alarma social que dice muy poco de cómo quiere gobernar la ciudad», ha afirmado.