La obra 'For Pete's Sake', de Gerald B. Fillmore, ha sido elegida como el Mejor Cortometraje en la XIX edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo 'Paco Martínez Soria', según se ha dado a conocer en la entrega de premios, en el Teatro de Bellas Artes. Este reconocimiento le permite ser candidato a los Premios Goya 2022.

Además, el público ha elegido entre los 46 cortometrajes de comedia proyectados el que más les ha gustado, alcanzándose con este premio, denominado 'Jaime Fontán' --en memoria de quien fue jefe de producción de Aragón TV-- el trabajo titulado 'Tula', de Bea de Silva.

Por su parte, El Blog del Cine Español ha otorgado el Premio al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial de Cortometrajes de la XIX edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo a 'La entrega', de Pedro Díaz.

Asimismo, siete películas, que han ido desde la animación hasta el cine de género, se han proyectado a lo largo de la semana en busca de encandilar a los turiasonenses para llevarse el único galardón de esta categoría: el Premio del Público. En esta ocasión, 'Todos lo hacen', de Martín Cuervo, ha sido el ganador.

Los distintos ganadores del Certamen Nacional de Cortos han ido subiendo uno tras otro para recoger sus galardones. El de Mejor Música Original ha sido para David Ruiz por 'Bottle Rocket to Pluto'; Ysrael Sánchez ha obtenido la Mejor Dirección artística por 'Plastic Killer', mientras que el corto 'Remember why you started' se ha llevado los galardones a Mejor Montaje, por el trabajo que ha realizado Pablo Blanco, Mejor Dirección de Fotografía, que se ha llevado Jorge Roig, y Mejor Dirección, que ha reconocido la labor de Blas Egea.

En la categoría de Mejor Guion, se ha reconocido a José Pozo por 'Plastic Killer', mientras que, en las categorías de actuación, Laura Gómez-Lacueva ha recibido el premio a Mejor Actriz por 'Plastic Killer' y Dafnis Balduz el de Mejor Actor por 'Molaphone'.

Buena acogida

El director del festival, Raúl García Medrano, ha resaltado «la buena acogida que tiene el certamen año tras año», además de subrayar «el gran nivel de los trabajos presentados que han hecho posible que el festival continúe consolidándose en el mundo de la comedia con el reconocimiento tanto de profesionales, como del público a las puertas de su vigésimo aniversario».

La gala de clausura, conducida por el presentador habitual del Festival, Luis Larrodera, ha proyectado el corto del taller de realización durante el festival.

Además, en ella se ha entregado el Premio Tarazona y el Moncayo este año se ha entregado 'ex aequo' a los actores Miguel Rellán y Pedro Casablanc. El primero ha interpretado más de 200 personajes y ha estado bajo la batuta de directores como Garci, Borau, Cuerda, Colomo o Miró.

Según ha dicho, «el humor, muchas veces, es el vehículo más rápido para decir cosas, porque la tragedia es relativamente fácil, pero hacer buena comedia es muy complicado, en seguida se cae en la cosa barata y el chascarrillo grosero y zafio».

También ha mostrado su admiración a su compañero de galardón: «He trabajado con Pedro, somos amigos y le admiro profundamente, de manera que es un privilegio y es fantástico poder decir que me dieron el premio ex aequo con Pedro Casablanc».

Por su parte, Casablanc ha destacado que este premio «supone un reconocimiento a mi trabajo como actor de comedia», un género del que ha indicado que siempre ha sido espectador. «Me ha gustado mucho y, sin embargo, se me ha encasillado en papeles más serios, en personajes más duros o más antipáticos. La verdad es que es como si me abrieran una puerta hacia una nueva faceta de mi trabajo».

Además, se ha mostrado contento de poder reunirse con el resto de galardonados y «pasármelo bien, pasar un buen rato, reírme y estar con compañeros con los que hace tiempo que no estoy como Miguel Rellán, Leticia Dolera, que ha sido directora mía o Fran Perea».

Premio talento de comedia

Este último ha recibido el Premio Talento de Comedia, algo que ha manifestado que le ha hecho «muchísima ilusión, porque al final en esta profesión te implicas tanto a nivel emocional y se vuelve tan importante en tu vida que este tipo de cosas te llenan y dan sentido a todos los esfuerzos, es una recompensa estupenda».

Perea, conocido como actor televisivo por 'Los Serrano' y 'Uno más uno son siete' ha dirigido, producido y también ha cantado, convirtiéndose en un artista total.

Otra de las galardonadas ha sido Leticia Dolera, que ha recibido el Premio Autora de Comedia. A lo largo de su carrera, Dolera ha escrito e interpretado personajes de toda índole que le han permitido crear personajes complejos y poder observar el humor desde muchos puntos de vista.

Ha comentado que desde su primer 'Lo siento te quiero' «ya coqueteaba con la comedia, esa comedia que nace del dolor y del defecto de los personajes y cómo a través de la herida de los personajes caminas hacia la luz. Creo que la comedia es una forma de reflexionar sobre nosotros mismos y de liberarnos un poco».

La artista ha explicado que tiene «mucho cariño» al Festival de Tarazona porque fue jurado en la sección oficial de cortos y uno de los capítulos de su serie 'Vida perfecta', de la temporada uno, se rodó en Tarazona, además de que personaje en ella «es de Tarazona, el de Aixa Villagrán, así que me hace muy feliz recibir este premio».