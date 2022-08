Bilbao pone en marcha una campaña contra las agresiones sexistas en Aste Nagusia y llama a ser "ejemplar" en su rechazo

Bilbao desarrollará una campaña contra las agresiones sexistas basada en el empoderamiento de las mujeres y en la prevención de comportamientos sexistas durante sus fiestas de Aste Nagusia, en las que «no se va a tolerar que vuelvan» las agresiones de este tipo, según ha afirmado su alcalde, Juan María Aburto, que ha llamado a los ciudadanos a mostrar que la capital vizcaína es «ejemplar» también en este aspecto.

La campaña ha sido presentada este jueves en un acto en el Teatro Arrigorriaga por parte del regidor bilbaíno y la concejala de Igualdad, Nekane Alonso, acompañados por las ediles responsables de Fiestas, Itziar Urtasun, y Seguridad, Amaia Arrregi, así como de una representación de Bilboko Konpartsak y de la corporación municipal.

Bilbao iniciará este sábado la edición número 42 de su Aste Nagusia, que su alcalde ha llamado a vivir «con mucha intensidad» pero también «con precaución» sin olvidar «las lecciones» aprendidas durante la pandemia de covid-19. Aburto ha incidido en que las fiestas bilbaínas vuelven, tras el paréntesis de la pandemia, «en igualdad, en respeto entre diferentes y solidaria con el espíritu de 'disfrutar y dejar disfrutar'».

En este sentido, ha subrayado que no se va a «tolerar que vuelvan las agresiones sexistas, ningún tipo de agresión». La ciudad va a poner en marcha durante Aste Nagusia una campaña contra estas agresiones que recupera el lema de 'No es no' y, en la línea estratégica iniciada en 2019, suma la importancia del consentimiento --en palabras del alcalde «el límite que determina si hay o no una agresión»--, con el lema de 'Solo sí es sí'.

El objetivo es incidir en el empoderamiento de las mujeres, que tienen «derecho a cambiar de opinión en cualquier momento» y son quienes «deciden, ponen los límites y el consentimiento», ha indicado Aburto. Igualmente se persigue lograr «la responsabilidad activa» de hombres y del conjunto de la sociedad, de manera que «no permitimos comportamientos machistas, denunciamos y alertamos, no reímos bromas ofensivas ni chistes sexistas y nunca miramos a otro lado, nos implicamos».

De este modo, el alcalde ha apelado a mostrar, ante las agresiones, «una contundente respuesta social y colectiva también en Aste Nagusia», en la que «no tienen cabida las agresiones sexistas». Según ha planteado, «haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no se produzcan».

Para ello, el Ayuntamiento va a reforzar las políticas de prevención de la violencia machista para «garantizar las condiciones para crear espacios festivos verdaderamente inclusivos y seguros para las mujeres» y, además, pondrá a disposición de la ciudadanía «más y mejores recursos y herramientas para identificar, prevenir, enfrentar y denunciar las agresiones y situaciones de violencia machista».

Aburto ha dicho ser consciente de lo que supone afrontar «una semana con más de 1,5 millones de personas en nuestras calles» ya que, «cuanto más gente hay, también hay más tontos», pero ha subrayado que «Bilbao debe mostrar que es ejemplar para disfrutar y también para rechazar cualquier actitud irrespetuosa, violenta, y no consentir ningún tipo de agresión».

Pinchazos y "sentido común"

En la misma línea, la concejal de Igualdad ha advertido a los agresores de que en Bilbao «sobran» y ha llamado a mostrar «el más profundo hartazgo» ante comportamientos que «no respetan la libertad de las mujeres, así como la libertad de todas y cada una de las personas de vivir su vida como la han elegido». Entre ellos, ha aludido a los 'pinchazos' que «pretenden apartar del espacio público» a las mujeres porque «lo único que hacen es crear miedo».

Por ello, ha instado a «estar atentas» y, ante «la más mínima sospecha», actuar con «rapidez y sentido común». Asimismo, ha destacado la importancia de «la labor e intervención coordinada» y ha subrayado que, en la lucha contra cualquier agresión, «todas y cada una de las instituciones y entidades estamos a una».

La campaña contra las agresiones sexistas de Aste Nagusia muestra, junto a los lemas (traducidos también a inglés y francés), la imagen de Marijaia, «la máxima defensora de unas fiestas bilbaínas respetuosas e igualitarias que alza sus brazos y sus manos para mostrar su repulsa al machismo», han explicado los responsables municipales.

Sus imágenes se difundirán durante las fiestas en las pantallas ubicadas en los escenarios de los conciertos, en las Oficinas de Turismo de la Villa y, además, se extenderá a las comparsas, comercios, restaurantes y hoteles que quieran sumarse. Asimismo, el Ayuntamiento ha animado a la ciudadanía a compartir en sus perfiles sociales las imágenes para mostrar un rechazo conjunto a cualquier tipo de agresión sexista.

Entre la acciones previstas, se va a instalar un Punto de Información frente al Teatro Arriaga, donde la ciudadanía podrá conocer los materiales de la campaña y los recursos con los que cuenta en el caso de que sea víctima o testigo de una agresión sexista.

Este stand, que se denominará 'Maite Jokoa', será un espacio ambientado y servirá de photocall. A través de este nuevo puesto, «con un tono desenfadado y a modo de juego», se conocerán diferentes consejos de educación sexual.

También se distribuirán chapas con los lemas, guías con recomendaciones o tarjetas con los teléfonos de urgencias, según ha explicado Nekane Alonso.

Como novedad, el recinto festivo albergará cuatro 'Puntos Morados', donde personal formado en la materia atenderá, acompañará y ofrecerá ayuda a quienes lo requieran. Estos puntos se ubicarán dos en Abandoibarra y otros dos en el Parque Europa.

App

También se ha animado desde el Consistorio a descargarse la aplicación Era Stop, que permite enviar una señal inmediata a la Policía Municipal cuando se está sufriendo o se teme un posible ataque, dar la voz de alarma ante una agresión si se es testigo de ella o solicitar a alguno de los contactos de la agenda un acompañamiento virtual en tiempo real durante un trayecto.

Asismo, como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak han acordado un protocolo de asesoramiento y actuación en caso de agresiones sexuales en Aste Nagusia, que se difundirá entre agentes sociales de la ciudad.

Por otro lado, tras la polémica surgida ante casos de 'pinchazos' en las fiestas de otras localidades, representantes de las comparsas de Bilbao han recordado, en declaraciones a los medios, que «en caso de que ocurriera cualquier cosa en el recinto festivo, desde siempre nos ponemos en contacto, si hace falta, con la Policía Municipal».