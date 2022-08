Sanz insta a la "aprobación urgente" de un fondo de nivelación transitorio ante una financiación "tremendamente injusta"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha exigido que «se convoque urgentemente a las comunidades autónomas para la aprobación de un fondo de nivelación transitorio hasta tanto en cuanto se cierre un nuevo acuerdo de financiación autonómica», al tiempo que ha lamentado que el Gobierno central «lleve años castigando» a Andalucía con un sistema de financiación «tremendamente injusto».

Así la ha indicado Sanz en declaraciones a los medios en Algeciras (Cádiz), donde ha asegurado que «esto no lo decimos nosotros; me hago eco del último informe que ha hecho la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) --sobre la financiación de las autonomías en 2020--, que viene a advertir de que Andalucía es una comunidad altamente maltratada, injustamente tratada y muy mal financiada, como consecuencia de un acuerdo de financiación autonómica que se pactó en su momento con el nacionalismo, en concreto con ERC, perjudicando no solo a Andalucía, sino también a Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia», ha señalado.

Según este informe, continúa, «Andalucía está entre las tres comunidades autónomas peor tratadas por un sistema de financiación injusto», ha indicado Sanz, quien ha añadido que quiere usar este informe «para decir que cuando Andalucía reclama no es un capricho político» y que el Gobierno de Juanma Moreno «nunca estará en una estrategia de confrontación, estará siempre en una estrategia de solución», pero de una solución «justa a las demandas y la realidad de Andalucía».

Ha insistido en que lo que demuestra este informe de Fedea «es que no hay un trato justo a Andalucía», para añadir que cuando «pedimos un fondo de nivelación transitoria urgente que debe aprobar el Gobierno de España no lo hacemos reclamando 1.700 millones para Andalucía, lo hacemos reclamando 1.700 millones para Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía», porque «buscamos una solución para todos los que somos maltratados».

De este modo, el consejero de Presidencia, en nombre del Gobierno de Andalucía, ha exigido «de una vez por todas, como se lo ha pedido también el presidente de Castilla-La Mancha, que se convoque urgentemente a las comunidades autónomas para la puesta en marcha y aprobación de un fondo de nivelación transitoria hasta tanto en cuanto se cierre un nuevo acuerdo de financiación autonómica, que por lo que vemos tardará un tiempo», y «no se pude esperar a ver si hay un acuerdo o si el Gobierno decide sentarse con las CCAA».

«Ese fondo de nivelación transitoria es fundamental», ha insistido Sanz, que ha precisado que desde que está el acuerdo que firmó el PSOE con ERC «hemos perdido más de 11.000 millones en Andalucía, dinero que nos corresponde a los andaluces». «El Gobierno central no puede perder ni un minuto en convocar a las comunidades autónomas para ese fondo de nivelación transitoria que hemos evaluado en 1.700 millones», ha concluido.