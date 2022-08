Zaragoza cuenta desde este lunes con una ordenanza audiovisual que ha entrado en vigor este lunes 15 de agosto con el objetivo de organizar e impulsar la producción audiovisual en la ciudad, simplificando trámites y centralizando las gestiones a través de la ventanilla única. El objetivo es incrementar un 60% los rodajes en el presente año.

Con este nuevo marco, la capital aragonesa albergará el rodaje de la película 'Rider' del director Nacho Estaregui, autor también de

otras películas como Miau (2018) o Justi & Cia (2014). El largometraje se rodará íntegramente en la ciudad, en el casco histórico y otros barrios, y se hará principalmente de noche.

La aprobación de la nueva ordenanza se enmarca dentro de la estrategia de promoción y proyección de la ciudad mediante este sector. «La idea no es solo atraer rodajes, sino favorecer la producción audiovisual de la industria aragonesa centrándose en el desarrollo local con una planificación a largo plazo, así como fomentar el potencial de la ciudad y compartirlo con los ciudadanos a través de la cultura audiovisual», ha explicado el jefe de la

Oficina de Proyección Exterior del Ayuntamiento, Fernando Bermúdez.

Desde su apertura, en abril 2021, Film Office (ZFO) ha gestionado un total de 75 proyectos audiovisuales, que han supuesto un impacto económico indirecto de 500.000 euros, beneficiando sobre todo al sector de la hostelería.

A todo ello hay que añadir la dinamización económica que esta actividad supone para el sector audiovisual y fílmico. Sin contar con los rodajes que no han precisado de la ayuda o gestiones municipales, las producciones tramitadas han contado con 987 profesionales involucrados en su ejecución.

De los 75 rodajes acometidos en Zaragoza en el último año y medio, 25 han sido para programas de televisión, 16 proyectos de publicidad, 11 grabaciones de vídeos corporativos u otros materiales, 10 documentales, 7 cortometrajes, 4 videoclips y 2 series de televisión.

Entre ellas, destacan las dos producciones internacionales: la serie americana 'Vampire Academy', y el programa de televisión italiano 'I Viaggi del cuore'.

Entre todos se han empleado cerca de 90 ubicaciones de la ciudad, donde el entorno de la Expo y la Plaza del Pilar son los más utilizados.

Estas cifras no incluye aquellos proyectos que no

hayan contado con el asesoramiento o gestión directa de la Zaragoza Film Office, como por ejemplo fue el rodaje de la película 'The Interpreter' el pasado mes de marzo en la Base Aérea de Zaragoza.

Por años, en 2020 se realizaron 14 filmaciones, mientras que en 2021 se realizaron 46 rodajes con la ayuda de la ZFO, dos proyectos internacionales y once nacionales (sobre todo en televisión y publicidad) y 33 se impulsaron desde el propio sector audiovisual aragonés.

Asimismo, destaca la utilización de grabaciones aéreas y con dron, dado que casi el 12% de los rodajes han empleado estos sistemas. Además, en lo que llevamos de 2022 el ritmo de solicitudes ya supone un incremento del 60% respecto al mismo periodo del año anterior.

Nueva ordenanza

El objetivo de la nueva ordenanza es contar con una normativa específica que asiente las bases y regule los aspectos básicos y generales del desarrollo y ejecución de actividades audiovisuales, siempre que tengan lugar en el término municipal de Zaragoza y cuando

afecten a la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

En definitiva, permite contar con un instrumento adecuado que garantice la correcta consecución de los fines perseguidos y respaldados en la Ordenanza audiovisual.